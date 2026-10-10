بابک انصاری: اصغر فرهادی تهدیدم کرد!

بابک انصاری، بازیگر جوان فیلم «شهر زیبا» به کارگردانی اصغر فرهادی، پس از سال‌ها سکوت مدعی شد در ۱۶ سالگی و هم‌زمان با بازی در این فیلم، از سوی فرهادی تهدید شده که اگر در سریال «بچه‌های خیابان» بازی کند، سکانس‌هایش از «شهر زیبا» حذف خواهد شد.

به گزارش تابناک، بابک انصاری، بازیگر فیلم «شهر زیبا» به کارگردانی اصغر فرهادی و هم‌بازی ترانه علیدوستی، پس از سال‌ها سکوت، پرده از اتفاقاتی عجیب در مسیر بازیگری خود برداشته است.

او که اخیراً پس از ازدواج با آرام جعفری بار دیگر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، در گفت‌وگو با تی‌وی پلاس از تجربه‌ای گفته که به ادعای خودش، با برخورد تند اصغر فرهادی همراه بوده است.

پیشنهاد بازی در «بچه‌های خیابان» و واکنش فرهادی

انصاری در روایت خود توضیح داد که هم‌زمان با بازی در فیلم «شهر زیبا»، همایون اسعدیان به او پیشنهاد بازی در سریال «بچه‌های خیابان» را داده بود. او در آن زمان تنها ۱۶ سال داشت و برای انجام مراحل قرارداد به محل مربوطه رفته بود؛ اما به گفته این بازیگر، اصغر فرهادی با لحنی پرخاشگرانه او را تهدید کرد که حق ندارد در این سریال بازی کند و در غیر این صورت، سکانس‌های مربوط به او از فیلم «شهر زیبا» حذف خواهد شد.