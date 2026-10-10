به گزارش تابناک،صندوق بازنشستگی کشوری ثبت‌نام اینترنتی تسهیلات حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی موسوم به «وام حمپاد» را آغاز کرد. این تسهیلات با هدف حمایت از بازنشستگان کشوری و فرزندان دانشجوی آنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پرداخت می‌شود و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را به‌صورت غیرحضوری ثبت کنند.

وام حمپاد چیست؟

صندوق بازنشستگی کشوری برای کمک به دانشجویان در مسیر انجام و تکمیل پایان‌نامه‌های تحصیلی است. این طرح با هدف حمایت از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اجرا می‌شود و مبلغ آن بر اساس مقطع تحصیلی متقاضی تعیین شده است. وام حمپاد، تسهیلات حمایتیبرای کمک به دانشجویان در مسیر انجام و تکمیل پایان‌نامه‌های تحصیلی است. این طرح با هدف حمایت از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اجرا می‌شود و مبلغ آن بر اساس مقطع تحصیلی متقاضی تعیین شده است.

حشمت‌الله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز ثبت‌نام اینترنتی این تسهیلات خبر داد و اعلام کرد فرآیند بررسی درخواست‌ها از طریق اطلاعات موجود در سامانه ایرانداک انجام می‌شود. بر این اساس، متقاضیان برای ثبت درخواست نیازی به بارگذاری، اسکن یا ارسال مدارک ندارند.

وام حمپاد به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

این تسهیلات برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که خود از بازنشستگان کشوری یا فرزندان آنان هستند، در نظر گرفته شده است. متقاضیان باید شرایط اعلام‌شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری را داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین شرایط دریافت وام، تأیید پروپوزال دانشجو در سامانه ایرانداک است. همچنین پروپوزال باید از اول فروردین ۱۴۰۳ به بعد تأیید شده باشد. اطلاعات مربوط به وضعیت پروپوزال متقاضیان از طریق سامانه ایرانداک استعلام و بررسی می‌شود.

مبلغ وام حمپاد چقدر است؟

مبلغ تسهیلات حمپاد با توجه به مقطع تحصیلی متقاضی تعیین شده است:

- دانشجویان کارشناسی ارشد: ۲۵ میلیون تومان

- دانشجویان دکتری: ۵۰ میلیون تومان

زمان ثبت‌نام وام حمپاد

ثبت‌نام اینترنتی وام حمپاد از روز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ آغاز شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری، درخواست خود را ثبت کنند. مهلت ثبت‌نام این تسهیلات یک ماه اعلام شده است.

نحوه ثبت‌نام وام حمپاد

ثبت‌نام وام حمپاد به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود و متقاضیان برای ثبت درخواست نیازی به مراجعه حضوری یا ارسال مدارک فیزیکی ندارند. فرآیند ثبت‌نام از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی eservices.cspf.ir انجام می‌شود.

متقاضیان برای ثبت درخواست می‌توانند مراحل زیر را دنبال کنند:

۱. مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی eservices.cspf.ir

۲. ورود به بخش مربوط به ثبت درخواست تسهیلات حمپاد

۳. وارد کردن اطلاعات مورد نیاز در سامانه

۴. ارائه اطلاعات مربوط به پروپوزال و کد رهگیری سامانه ایرانداک

۵. ثبت نهایی درخواست پس از بررسی و تأیید اطلاعات

بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، اطلاعات و وضعیت پروپوزال متقاضیان از طریق سامانه ایرانداک بررسی می‌شود و نیازی به بارگذاری یا ارسال مدارک نیست. ازاین‌رو، متقاضیان باید پیش از ثبت درخواست از تأیید پروپوزال خود و صحت اطلاعات مورد نیاز اطمینان حاصل کنند تا فرآیند بررسی درخواست با مشکل مواجه نشود.