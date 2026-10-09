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چرا در فرانسه دانش آموز کشته نمی‌شود؟

علیرضا زادبر
کد خبر: ۱۳۹۸۰۰۰
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اعتراضات

فرانسه با تفکیک «اعتراض صنفی» از «آشوب براندازانه» و تقویت اقتدار پلیس، خیابان‌هایش را از دام جنگ داخلی دور نگه داشته است.

چرا در فرانسه دانش آموز کشته نمی شود؟

۱. چون اعتراض صنفی دانش آموزان را به سمت حمله و هجوم به مراکز پلیس و اسلحه خانه هدایت نمی‌کنند!

۲. چون سلبریتی های فرانسوی قانونا اجازه تحریک به خشونت و تولید هیجان و کشتار ندارند.

۳. چون در شبکه های اجتماعی اگر کسی آموزش کشتن پلیس بدهد بازداشت میشود.

۴. چون روشن کردن آتش و حتی ماسک زدن توسط معترض ممنوع است و پلیس اجازه بازداشت کسانی را دارد که صورت خود را می پوشانند.

۵. اعتراضات صنفی است و نه حمله به اساس حکومت و نهادهای حاکمیت.

۶. چون پلیس اُبهت دارد و از روش های جدید و متعدد برای کنترل جمعیت استفاده می‌کند.

۷. چون صدها شبکه ماهواره ای متمرکز بر تحریک دانش آموزان نیستند.

۸. چون ده ها گروه تجریه طلب و تروریست مثل کومله، جندالشیطان ریگی، سازمان رجوی و سلطنت طلبان دستور جنگ داخلی نمی‌دهند و با اسلحه به خیابان نمی آیند.

۹. چون اُپوزیسیون دولت فرانسه اجازه ندارد اعتراضات را با فراخوان یا دعوت از دولت خارجی به سمت جنگ شهری ببرد.

۱۰. چون نزدیک شدن به پلیس عواقب سنگین دارد.

۱۱. چون دولت های خارجی مثل آمریکا و اسرائیل در امور کشور فرانسه دخالت نمی کنند تا به معترضین پول و اسلحه برسانند.

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