دلجویی بیرانوند از هواداران تراکتور

دروازه‌بان تیم تراکتور در پیامی خطاب به هواداران این تیم گفت: صحبت‌های من ناخواسته باعث رنجش حتی یکی از شما شده، صمیمانه عذر می‌خوام و بدونید که ابداً چنین قصدی نداشتم.

به گزارش تابناک؛ علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم تراکتور در صفحه مجازی خود پیامی برای هواداران تراکتور صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

به هواداران عزیز تراکتور

درباره‌ی دیشب خیلی صحبت‌ها شد همه‌اش رو دیدم و خوندم فوتبال این طوریه، روز‌های خوب و بد داره و من مثل هر بازیکن دیگه‌ای مسئولیت نقشم رو می‌پذیرم. صحبتی هم که کردم از سر دلسوزی برای تیم بود نه چیز دیگه، اما اگر صحبت‌های من ناخواسته باعث رنجش حتی یکی از شما شده، صمیمانه عذر می‌خوام و بدونید که ابداً چنین قصدی نداشتم. شما خانواده منید و تمام تلاش من مثل بقیه بازیکنای تیم خوشحال کردن این خانواده‌ی بزرگ و متحده.

اما یه نکته مهم‌تر از همه‌ی این حرفهاست سه ساله با تمام وجودم برای این تیم می‌جنگم. در برد و باخت در روز‌های خوب و بد کنار شما بودم و هیچ وقت از این تعهد کم نشده و نمیشه.

حالا بازی سختی مقابل الشمال پیش رومونه؛ تیم قدرتمندی ست و به تمرکز و انرژی کامل نیاز داریم همه‌ی ما موظفیم با تمام عشق تعهد و علاقه مون کنار تیم بزرگمون بایستیم.

هرکسی در حد نقش خودش اثرگذاره و کنار هم بودن ما باعث قدرت بیشتر تیممون میشه. من هم چه در این مسابقه همراه تیم باشم و چه نباشم مثل همیشه قلبم تراکتور رو همراهی میکنه و برای موفقیت تیم مون دعا می‌کنم

الان زمان مناسبی برای صحبت‌های بیشتر نیست و تیم به آرامش و تمرکز نیاز داره، فقط این رو بدونید که احترام و محبت من نسبت به شما تا همیشه ادامه داره و هیچ اتفاقی در‌های ازش کم نمیکنه به

زودى مفصل باهاتون صحبت می‌کنم

دوستون دارم: علیرضا بیرانوند

منبع: فارس