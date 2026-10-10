فراجا سپرِ امنیت در برابر طوفانِ فتنه شد / حماسه‌ ایستادگی و درخشش سردار رادان در میانه آشوب

وقتی رهبری عالی‌قدر، فرماندهی و عملکردی را تحسین می‌کند، در حال ترسیم الگوی جدیدی از مدیریتِ امنیتی است؛ الگویی که در آن، شجاعتِ میدان (همچون نیروهای فراجا) با خردِ استراتژیک (همچون سردار رادان) پیوند می‌خورد.

به گزارش تابناک، در روزگاری که سایه سنگین توطئه‌های جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و استکبار آمریکایی بر پهنه منطقه سنگینی می‌کند، دشمن همواره به دنبال یافتن «نقاط آسیب‌پذیر» برای ضربه زدن است. در این میان، امنیت داخلی و نظم عمومی، دقیقا همان جایی است که دشمن با تمام توان، اصرار و لجاجت خود بر تمرکزِ ضرباتش دارد؛ چرا که می‌داند فروپاشی نظم در کف خیابان‌ها، اولین قدم برای فروپاشی ساختار است.

اما آنچه در این آزمون‌های سخت مشخص می‌شود، صلابتِ کسانی است که در خط مقدمِ دفاع از آرامش جامعه ایستاده‌اند. نیروهای شجاع «فراجا»، در حالی که هدف اصلیِ دشمن جنایتکار، ایجاد تزلزل در قلب شهرها بود، نه تنها ذره‌ای از مأموریت خود کوتاه نیامدند، بلکه با ایثارگری و حضور مقتدرانه در خیابان‌ها و کنترل دقیق محیط، نقش خود را به شکلی بی‌نقص ایفا کردند. آن‌ها ثابت کردند که نه با تهدیدهای بین‌المللی می‌توان نظم را به هم زد و نه با دسیسه‌های پشت‌پرده می‌توان اقتدارِ امنیت ملی را زیر سوال برد. ایستادگی این نیروها، تنها یک مأموریت پلیسی نبود؛ بلکه پاسخی بود به تمام چشم‌انتظاران دشمن که می‌خواستند در لحظات حساس، جامعه را در هاله‌ای از آشوب ببینند.

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در کنار این حماسه‌ی میدانی، نگاهی به فضای معنوی و رهبری جامعه می‌اندازد، که شاهد پیوند میان «قدرت» و «حق» است. تمجید بسیار ویژه و ویژه‌ای که امام جامعه (رهبری معظم انقلاب) از سردار رادان به عمل آوردند، فراتر از یک ستایش معمول، نمادی از ارزشِ «عملکردِ خردمندانه» و «مسئولیت‌پذیری در بحران» است. این تمجید، در واقع پاسخی است به کسانی که گمان می‌کردند می‌توان با فشار و تهدید، مدیریت بحران را از هم گسیخت.

در واقع، وقتی رهبری عالی‌قدر، فرماندهی و عملکردی را تحسین می‌کند، در حال ترسیم الگوی جدیدی از مدیریتِ امنیتی است؛ الگویی که در آن، شجاعتِ میدان (همچون نیروهای فراجا) با خردِ استراتژیک (همچون سردار رادان) پیوند می‌خورد.

امروز، اگر امنیت را در خیابان‌ها لمس می‌کنیم و در عین حال، آرامشِ برخاسته از اقتدارِ ملی را احساس می‌کنیم، مدیون این پیوند ناگسستنی هستیم، هم ایستادگی بی‌باکانه در برابر دشمن پررو، و هم هدایت و تمجید رهبری که بر حق بودن این مسیر را گواهی می‌دهد.