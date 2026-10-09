تولید تسلیحات ما در طول جنگ ۲.۵ برابر قبل شد

سردار طلایی‌نیک با اشاره به عملکرد وزارت دفاع پس از شهادت شهید نصیرزاده گفت: در این دوره با وجود قرار داشتن زیر آتش دشمن و آسیب‌هایی که به برخی تأسیسات ما وارد شد، میزان تولید در این هفت ماه دو و نیم برابر دوره مشابه پیش از جنگ ۱۲روزه شد.

به گزارش تابناک، سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی، به‌ویژه شهدای وزارت دفاع، از جمله شهید امیر سرلشکر خلبان دکتر نصیرزاده، وزیر پیشین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: امیدوار هستیم همه رزمندگان نیروهای مسلح و فداکاران و جان‌فدایان ملت ایران که امروز ده‌ها میلیون نفر از مردم نیز به صف نیروهای مسلح و رزمندگان پیوسته‌اند، در مسیر دفاع ملی از وطن اسلامی موفق باشند.

وی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید نصیرزاده گفت: شهید نصیرزاده شخصیت ویژه‌ای داشت و واقعاً یکی از پرافتخارترین دوره‌های وزارت دفاع، دوره وزارت شهید نصیرزاده بود؛ هرچند این دوره کوتاه و حدود ۱۸ ماه بود.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: به لحاظ سوابق، شخصیت فردی شهید نصیرزاده بسیار برجسته بود. ایشان انسانی باتقوا، متدین، مؤمن، ولایی، ساده‌زیست، صمیمی، هوشمند، متفکر و بسیار مدیر و مدبر بودند.

طلایی‌نیک ادامه داد: شهید نصیرزاده سیر فرماندهی خود را در نیروی هوایی ارتش تا فرماندهی نیروی هوایی و سپس در ستاد مشترک ارتش و معاونت در برنامه ستاد کل ارتش و در ستاد کل نیروهای مسلح تا جانشینی سرلشکر شهید باقری طی کرده بودند و بعد به عنوان وزیر دفاع منصوب شدند.

وی با بیان اینکه دوره وزارت شهید نصیرزاده، با وجود کوتاهی، بسیار تحول‌آفرین بود، اظهار کرد: یکی از تکیه‌گاه‌های شهید نصیرزاده، نیروی انسانی و نخبگان بود. ایشان توجه ویژه‌ای به نخبگان و ارتقای منزلت و نقش‌آفرینی نیروی انسانی در وزارت دفاع داشتند.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: در دوره شهید نصیرزاده، حدود ۳۵ درصد به شبکه همکار سازمان‌ها و فناوری و صنایع وزارت دفاع از میان شبکه دانش‌بنیان کشور اضافه شد. همچنین در همان سال اول، میزان تولید و ظرفیت تولید در وزارت دفاع نسبت به دوره مشابه قبل، ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد.

طلایی‌نیک با اشاره به رویکرد شهید نصیرزاده در حوزه فناوری عنوان کرد: یکی از رویکردهای ایشان، حرکت به سمت نوآوری‌ها و دانش‌های بدیع و نوظهور بود. با توجه به شناختی که از میدان داشتند و مسیری که از خلبانی تا سطوح راهبردی طی کرده بودند، بر این باور بودند که نیاز میدان در حوزه رزم هوایی، دریایی، زمینی، موشکی و پهپادی باید با ارتقای فناوری پشتیبانی شود.

وی افزود: شهید نصیرزاده عمده وقت شبانه‌روز خود را در اختیار همین موضوعات قرار داده بودند. حتی در آخرین ساعاتی که پیش از شهادتشان در مسیر جلسه شورای دفاع بودند، بنا بر نقل محافظانشان، به‌صورت مستمر تماس می‌گرفتند و کارها را دنبال می‌کردند. ایشان شخصیتی جهادی و بسیار مدیر و مدبر بودند.

اقدامات شهید نصیرزاده در وزارت دفاع

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره وزارت شهید نصیرزاده گفت: پایه‌ریزی‌هایی که ایشان در دوره وزارت خود انجام دادند، ثمرات خود را در جنگ ۱۲روزه نشان داد. در این جنگ، شهید نصیرزاده با قدرت، نیروهای مسلح را از همه ظرفیت‌های وزارت دفاع راهبری و پشتیبانی کردند.

طلایی‌نیک ادامه داد: زمانی که شهید سپهبد موسوی پس از شهادت سپهبد شهید باقری به وزارت دفاع آمدند، در شورای راهبردی وزارت دفاع عملکرد این مجموعه در جنگ ۱۲روزه ارزیابی شد و ایشان از نقش شهید نصیرزاده و سایر مجموعه وزارت دفاع تقدیر و تجلیل کردند.

وی با اشاره به دیدار مدیران وزارت دفاع با رهبر انقلاب در اواخر سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: پیش از جنگ ۱۲روزه، نمایشگاهی از توانمندی‌های وزارت دفاع در محضر رهبر انقلاب ارائه شد. حضرت آقا پس از مشاهده این نمایشگاه، در جمع مدیران ارشد وزارت دفاع فرمودند که این ساعت، دلنشین و شیرین بود و اشاره کردند که ملت ایران باید از وزارت دفاع قدردانی کند.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: این رضایتمندی رهبر انقلاب از روند جهشی توسعه تسلیحات، تجهیزات و پشتیبانی‌های فناورانه از نیروهای مسلح، تا نزدیکی‌های شهادت شهید نصیرزاده نیز تکرار شد.

طلایی‌نیک گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، گزارش‌های دوره‌ای وزارت دفاع به رهبر انقلاب به‌صورت کوتاه و در فاصله‌های حدود یک ماه تا ۴۵ روز ارائه می‌شد. در یکی از این دیدارها که حدود یک ماه پیش از شهادت شهید نصیرزاده انجام شد، پس از ارائه گزارش، رهبر انقلاب به رئیس دفتر نظامی خود فرمودند که امروز هم آقای نصیرزاده را بسیار سرحال دیدم و هم خودم بسیار خوشحال شدم.

وی ادامه داد: این موضوع به‌صورت کتبی نیز ابلاغ شد و این ابراز رضایت ولی امر مسلمین و فرمانده معظم کل قوا، بزرگ‌ترین رفع خستگی برای شهید نصیرزاده و مجموعه وزارت دفاع بود.

سخنگوی وزارت دفاع با بیان اینکه دوره وزارت شهید نصیرزاده از دوره‌های پربار وزارت دفاع بود، اظهار کرد: در این دوره، انسجام و توانمندی بسیار خوبی در مجموعه وزارت دفاع ایجاد شد.

وی درباره روند فعالیت وزارت دفاع پس از شهادت شهید نصیرزاده نیز گفت: پس از شهادت این شهید بزرگوار، وزارت دفاع مسیر بالندگی، ارتقای توانمندی و انگیزه‌ای را که باید حفظ و حتی تقویت می‌کرد، از دست نداد و این مسیر با سرپرستی سردار ابن‌الرضا همچنان با قوت ادامه پیدا کرد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در دوره سرپرستی ابن‌الرضا اظهار کرد: پایه‌ریزی‌هایی که از گذشته انجام شده بود و بالندگی صنعت دفاعی و قدرت دفاعی، میراث امام شهید و نتیجه راهبری عالی و راهبردی ایشان و مجموعه زحمات همه عزیزان در سال‌های گذشته است. در این میان، پایه‌ریزی‌هایی که شهید نصیرزاده در دوره وزارت خود انجام دادند نیز نقش مهمی داشت.

طلایی‌نیک با اشاره به عملکرد جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲روزه گفت: اگر بخواهیم مقایسه کنیم، دشمن در این جنگ از حجم آتش بیشتری استفاده کرد و از فناوری‌های پیشرفته دنیا بهره گرفت. صدها شرکت معتبر و برندهای دنیا در زنجیره پشتیبانی رژیم صهیونیستی و جبهه متجاوز حضور داشتند و کشورهای مختلف منطقه نیز سرزمین، امکانات و ظرفیت‌های خود را در اختیار دشمنان ما قرار داده بودند.

وی افزود: با این حجم آتش سنگین و استفاده از برترین فناوری‌های دنیا، جبهه ملت ایران دو ویژگی داشت؛ نخست اینکه در این سمت نیز نوآوری و دفاع نامتقارن وجود داشت که موجب پیروزی ما و شکست دشمن شد و دوم، دفاع اقتصادی بود.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: هزینه‌هایی که ما انجام دادیم با هزینه‌هایی که دشمن انجام داد، سلاح به سلاح، موشک به موشک و تیر به تیر در تمام مهمات و تجهیزات گوناگون، اصلاً قابل مقایسه نیست. در برخی موشک‌های مشابه یا سلاح‌های آفندی و پدافندی که در مقابل هم استفاده شدند، گاهی نسبت هزینه یک به ۱۰، گاهی یک به ۲۰ و حتی یک به ۵۰ بود؛ یعنی دشمن هزینه بسیار بیشتری پرداخت کرد و ما با سلاح ارزان‌تر، قابلیت و اثربخشی بالاتری داشتیم و با دفاع نامتقارن، دشمن را زمین‌گیر کردیم.

صنایع و تولیدات ما در مناطق امن استمرار پیدا کرد

طلایی‌نیک با اشاره به عملکرد وزارت دفاع در هفت ماه پس از شهادت شهید نصیرزاده گفت: در این دوره که با محوریت سردار دکتر ابن‌الرضا به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع و با کمک معاونان، مدیران و رؤسای سازمان‌های وزارت دفاع، حمایت ستاد کل نیروهای مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبیا، فرماندهان و پشتیبانی دولت طی شد، با وجود قرار داشتن زیر آتش دشمن و آسیب‌هایی که به برخی تأسیسات ما وارد شد، میزان تولید در این هفت ماه دو و نیم برابر دوره مشابه پیش از جنگ ۱۲روزه شد.

وی درباره نحوه افزایش ظرفیت تولید گفت: این افزایش ظرفیت با دو راهکار مؤثر اتفاق افتاد. نخست اینکه جایگزین‌های امن از قبل در نظر گرفته شده بود و صنایع و تولیدات ما در مناطق امن استمرار پیدا کرد. دشمن در یکی از محاسبات غلط خود تصور می‌کرد اگر برخی نقاط در شرایط جنگ با اختلال مواجه شوند، تأمین و تولید و تجهیز نیروهای مسلح نیز مختل خواهد شد؛ در حالی که نه‌تنها اختلالی ایجاد نشد، بلکه هیچ روزی تولید و تأمین نیروهای مسلح به‌صورت بومی و ایرانی قطع نشد.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: در موقعیت‌های امنی که از قبل تدارک دیده و آماده شده بود، تولید در سپاه، ارتش و وزارت دفاع استمرار داشت و این موضوع در محاسبات دشمن وجود نداشت.

طلایی‌نیک دومین عامل را شبکه شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان دانست و گفت: بیش از ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان با انگیزه و اراده‌ای بیشتر از قبل از جنگ، وارد میدان شدند و پای کار آمدند. بنابراین دیگر فقط یک صنعت دفاعی دولتی نداشتیم، بلکه یک صنعت دفاعی در گستره سرزمین ایران شکل گرفته بود.

وی اظهار کرد: این دو عامل باعث شد ذخیره راهبردی و تولید ما همواره بیش از میزان مصرف روزانه تسلیحات و تجهیزات باشد؛ از موشک‌های دوربرد و میان‌برد گرفته تا پهپاد و سایر تجهیزات.

سخنگوی وزارت دفاع این موضوع را یکی از شگفتانه‌های جنگ دانست و افزود: سردار ابن‌الرضا هم در حوزه هدایت سازمان‌ها و مجموعه صنعت دفاعی و هم در حوزه‌های آمادی، عملکرد قابل توجهی داشتند. به‌عنوان نمونه، سازمان اتکا بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان توانست نیازهای آمادی، به‌جز تسلیحات و تجهیزات، و اقلام اساسی را در اختیار پادگان‌ها و پایگاه‌های نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی قرار دهد.

طلایی‌نیک ادامه داد: شبکه فروشگاهی اتکا نیز برای خانواده‌های نیروهای مسلح، شاغلان و بازنشستگان و همچنین مردم، همواره مملو از کالا و امکانات بود و هیچ‌گاه کسری در ارائه و عرضه کالاهای اساسی نداشتیم.

وی در ادامه گفت: از ابتدای سال تاکنون میزان خدمات معیشتی نیز نسبت به سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است. این دوره، دوره بسیار موفقیت‌آمیزی بود که سردار دکتر ابن‌الرضا با کمک مسئولان وزارت دفاع، با وجود شهادت امیر نصیرزاده، طی کردند و به افتخارات دوره شهید نصیرزاده افزودند؛ البته پایه‌ریزی‌های اصلی این مسیر را خود شهید نصیرزاده در دوره وزارتشان تدبیر کرده بودند.

ترامپ بزرگ‌ترین دروغ‌گوی جنگ بود

سردار طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به تداوم تولید و تأمین تجهیزات دفاعی در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: بزرگ‌ترین دروغ‌گوی این جنگ ترامپ بوده است؛ یعنی بیشترین و بزرگ‌ترین دروغ‌ها و آن رویکرد متوهمانه‌ای که اشاره شد، ترامپ و البته دیگر همدستان تروریستش داشتند.

وی افزود: همین که هیچ‌گونه وقفه‌ای در تولید نداشتیم و هیچ‌گونه کمبودی در مهمات، تجهیزات و تسلیحات راهبردی نداشتیم و حتی تولید ما نسبت به قبل از جنگ چند برابر شد، سند میدانی و عینی در برابر این دروغ‌های عملیات روانی است.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: این آرزو که ایران از نظر صنعت دفاعی، فناوری دفاعی و پشتیبانی دفاعی دچار ضعف شود، با توجه به عمق راهبردی ما در بدنه مردمی و بومی شدن صنعت دفاعی و کم‌هزینه شدن آن به دلیل ایرانی و بومی بودن، محقق نشده است.

طلایی‌نیک گفت: بخش عمده سلاح‌های راهبردی و مهمات پیشرفته ما در مناطق امن و با پیش‌بینی‌های مناسب پدافند غیرعامل تولید می‌شود و از تعرض دشمن مصون است و این موضوع به‌صورت کامل در میدان اثبات شد.

وی افزود: در مقابل، بر اساس اظهارات رسمی مقامات دشمن و همچنین ارزیابی‌های کارشناسانه و مراکز رصدکننده، کمبود سلاح و مهمات در برخی تسلیحاتی که دشمن بیشتر استفاده کرده، امروز دیگر زبانزد عام و خاص است.

اتکای صنعت دفاعی به دانش بومی

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های تولیدی ایران و دشمن اظهار کرد: این عدم توازن در میزان پشتیبانی، به بومی بودن صنعت دفاعی ایران بازمی‌گردد؛ چراکه دشمن وابسته به شرکت‌های چندملیتی و زنجیره‌های مختلف است و نمی‌تواند با سرعتی که ما تولید و تأمین می‌کنیم، نیازهای خود را تأمین کند.

طلایی‌نیک افزود: این پیشرفت با اتکا به بیش از ۱۰۰ دانشگاه در ایران، حدود ۱۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان و جامعه بزرگ نخبگان و دانشمندان ایران به دست آمده است. این قدرت، چون بومی شده، دشمن‌شکن و اقتدارآفرین است و برای ملت ایران یک سرمایه بزرگ دفاعی خواهد بود.

اخلاقی؛ مدیری با ۴۳ سال سابقه در صنعت دفاعی

وی درباره وزیر پیشنهادی دفاع نیز گفت: با همفکری عالی‌ترین مقامات کشوری و لشکری و نظام، آقای مهندس مهرداد اخلاقی، از پیشکسوتان حوزه صنعت دفاعی و از همکاران عزیز ما، به‌عنوان وزیر دفاع پیشنهادی به مجلس برای رأی اعتماد معرفی شدند.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: افراد متعددی ظرفیت و استعداد وزیر دفاع شدن را داشتند، چون ما در ایران خوشبختانه در همتاپروری و جانشین‌پروری، نیروهای مسلح را الگوی دستگاه‌های اجرایی می‌دانیم.

طلایی‌نیک گفت: با وجود فرماندهانی که شهید شدند، از جمله شهید نصیرزاده، شهید شمخانی، شهید باقری و شهید موسوی، بلافاصله جایگزین‌ها انجام می‌شود و دلیل آن، نظام استعدادیابی، پرورش استعداد و خلاقیت‌هایی است که در نیروهای مسلح با راهبری امام شهید شکل گرفته است.

وی افزود: آقای مهندس مهرداد اخلاقی ۴۳ سال سابقه خدمت در وزارت دفاع دارند و از مدیران خوش‌نام، جهادی، باتجربه و متخصص و مسلط به حوزه سلاح‌های راهبردی، به‌ویژه حوزه موشکی، صنایع پیشرفته دفاعی و حوزه‌های پشتیبان و زنجیره‌های مختلف تسلیحاتی هستند.

سازمان صنایع دفاع؛ بزرگ‌ترین و محوری‌ترین سازمان وزارت دفاع

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به سوابق مدیریتی اخلاقی اظهار کرد: ایشان دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند و حدود ۴۳ سال قبل فارغ‌التحصیل شده‌اند. سازمان صنایع دفاع نیز بزرگ‌ترین سازمان وزارت دفاع است و حدود ۴۵ درصد ظرفیت صنعتی ما در این سازمان قرار دارد.

طلایی‌نیک افزود: سازمان صنایع دفاع قدیمی‌ترین سازمان وزارت دفاع است و سازمان‌های دیگر مانند صنایع هوایی، صنایع دریایی، صنایع الکترونیک و صنایع هوافضا بعدها توسعه پیدا کردند. این سازمان، بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و محوری‌ترین سازمان وزارت دفاع است و آقای مهندس اخلاقی ۹ سال است که ریاست این سازمان را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در ارزیابی‌های سالانه، سازمان صنایع دفاع همواره جزو یکی دو سازمان برتر و اول در عملکرد صنعتی و تولیدی بوده و آقای مهندس اخلاقی بیش از ۴۰ تقدیرنامه دارند.

نقش اخلاقی در توسعه صنایع موشکی

سخنگوی وزارت دفاع گفت: سه یا چهار تقدیرنامه آقای مهندس اخلاقی از امام شهید، به نام ایشان و بنا به خواست ایشان، به دلیل عملکرد موفقی است که در دوران مدیریتشان در سطح راهبری صنایع دفاع پیشرفته داشتند.

طلایی‌نیک افزود: خلاقیت‌هایی که در ابداع موشک‌های جدید، سلاح‌های جدید، نوآوری‌ها، ارتقای قابلیت‌ها، توسعه ظرفیت تولید و بهره‌گیری از نخبگان و شبکه دانش‌بنیان و بخش خصوصی کشور اتفاق افتاد، از توانمندی‌های ویژه ایشان است.

وی اظهار کرد: ایشان روحیه جهادی دارند و یک مجاهد گمنام هستند؛ چراکه در مجموعه‌هایی که فعالیت می‌کردند، به‌دلیل صیانت حفاظتی، معمولاً این افراد در فضای عمومی جامعه مطرح نمی‌شوند.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: شاید چهره و نام ایشان برای عموم شناخته‌شده نباشد، هرچند دشمن حدود ۳۰ سال پیش آقای مهندس اخلاقی را به دلیل نقش‌آفرینی کلیدی در حوزه موشکی و صنایع راهبردی در فهرست تحریم قرار داد.

طلایی‌نیک گفت: خانواده موشک‌های عماد، حاج قاسم، سجیل و انواع موشک‌ها، حاصل کار مجموعه‌ای از همکاران، شهدای عزیز و نیروهای مستعد و خلاق بوده و آقای مهندس اخلاقی نیز یکی از مدیران کلیدی و فناوران تخصصی این حوزه بوده‌اند.

ادامه همکاری ابن‌الرضا و اخلاقی

وی با اشاره به سابقه مدیریتی اخلاقی در صنایع مختلف اظهار کرد: ایشان با همه فرماندهان نیروهای مسلح تعامل فعال و نزدیکی داشته‌اند و شناخت کاملی از حوزه نیروهای مسلح و دفاع دارند و از روحیه جمعی و تیمی برخوردارند.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: حتی در معرفی آقای مهندس اخلاقی برای وزارت دفاع، سردار ابن‌الرضا که اکنون سرپرست وزارت دفاع هستند، فرمودند که «ما دو تا با هم کار خواهیم کرد و ما یک خانواده و یک مجموعه هستیم.»

طلایی‌نیک گفت: یکی از ویژگی‌های وزارت دفاع همین کار تیمی، جمعی و مدیریت مشارکتی است و این مجموعه الگویی برای بسیاری از دستگاه‌های دیگر محسوب می‌شود.

وی افزود: سردار ابن‌الرضا به‌عنوان جانشین وزیر و آقای اخلاقی نیز بر ادامه همکاری تأکید دارند؛ مشابه همان دوره‌ای که شهید نصیرزاده وزیر بودند و سردار ابن‌الرضا جانشین وزیر بودند.

جهش تولیدات موشکی و تسلیحات راهبردی

سخنگوی وزارت دفاع اظهار کرد: معرفی آقای مهندس اخلاقی علاوه بر تجارب، تخصص، شایستگی‌های فردی و شخصیتی و روحیه جهادی، با این رویکرد است که ایشان بتوانند در جهش قدرت تولیدات صنعتی، به‌ویژه در حوزه‌های موشکی، پهپادی و سلاح‌های راهبردی، این جهش را استمرار دهند و با تحرک و سرعت بیشتری آن را افزایش دهند.

طلایی‌نیک افزود: با توجه به اقتضائات جنگ، شرایط ایجاب می‌کرد وزیر دفاع کسی باشد که مانند شهید نصیرزاده یا شهید شمخانی که حدود ۳۰ سال پیش بنیان‌گذاری بسیاری از صنایع راهبردی، از جمله صنایع موشکی، را انجام دادند، بتواند این مسیر را استمرار دهد.

وی گفت: البته در کنار این موضوع، ایشان برای معیشت شاغلان نیروهای مسلح و بازنشستگان لشکری نیز برنامه دارند و این برنامه را به مجلس تقدیم کرده‌اند.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: برنامه ایشان در حوزه‌های مختلف رزم، با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و در تعامل با فرماندهان عالی نیروهای مسلح و با اعتماد رئیس‌جمهور و مجموعه مسئولان نظام تدوین و ارائه شده است.

برنامه اخلاقی برای ارتقای همه‌جانبه پشتیبانی دفاعی

طلایی‌نیک اظهار کرد: با حضور ایشان در تیم مدیریت راهبردی وزارت دفاع به‌عنوان وزیر و محور مدیریت این وزارتخانه، قطعاً سرعت و گستره ارتقای توانمندی‌های پشتیبانی افزایش خواهد یافت؛ هم در پشتیبانی تسلیحاتی، هم پشتیبانی فناوری و رسیدن به ابداعات و خلاقیت‌های جدید تسلیحاتی و تجهیزاتی، هم پشتیبانی مهندسی، معیشتی و هم دیپلماسی دفاعی از نیروهای مسلح و حوزه دفاعی کشور.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی که ایشان ارائه کرده‌اند، همه این حوزه‌ها را پوشش می‌دهد. بنابراین با کارنامه‌ای که آقای مهندس اخلاقی دارند، باید منتظر شگفتانه‌های بیشتر در برنامه سلاح‌های راهبردی و بخش توانمندی‌های موشکی وزارت دفاع باشیم.

تولید برای جنگ پایدار و طولانی

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به تداوم تولید در وزارت دفاع گفت: با توجه به اینکه فاصله همکاری و ارتباط سیستمی بین موقعیت‌های تولیدی، کارخانه و صنعت با میدان رزم و عملیات نیروهای مسلح برداشته شده، اکنون همکاران صنعتی ما از صنایع مختلف وزارت دفاع در میدان، کنار لانچرهای موشکی، پایگاه‌های پهپادی و در کنار نیروهای دریایی، ارتش و نیروی هوافضای سپاه حضور دارند.

طلایی‌نیک افزود: دلیل این حضور آن است که فرایند یادگیری و آزمون‌های عملی و واقعی سلاح، مهمات و تجهیزات در میدان رزم، بلافاصله برای ارتقای آنها متناسب با نوع تهدیدات دشمن مورد استفاده قرار می‌گیرد و این ارتقا به‌صورت فعال انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: یکی از رویکردهای وزارت دفاع که آقای مهندس اخلاقی برنامه تخصصی و ویژه‌ای برای آن دارند، این است که متناسب با نیاز میدانی رزمندگان نیروهای مسلح، سلاح‌ها نیز از نظر کیفی به‌صورت روزآمد و دوره‌ای ارتقا پیدا کنند.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: از نظر میزان تولید نیز اکنون به میزان نیاز برای یک جنگ پایدار و طولانی، سیستم تولید خود را داریم. البته در سال‌های اخیر ظرفیت صادراتی نیز داشته‌ایم و امسال هم برنامه صادراتی داریم و محصولات مازاد امکان و قابلیت صادرات خواهند داشت.

بازآفرینی وزارت دفاع نوین

طلایی‌نیک ادامه داد: یک خط، تأمین فوری و روزمره نیروهای مسلح است و رویکرد دوم، تحول و بازآفرینی در وزارت دفاع با توجه به تجربه‌ای است که از دو جنگ تحمیلی اخیر به دست آمده است.

وی افزود: یک قرارگاه تشکیل شده که پنج ستاد تخصصی و ۱۴ کمیته دارد و این قرارگاه بازآفرینی و تعالی وزارت دفاع، همزمان با عملیات تولید جاری و خدمات و فعالیت‌های جاری، وزارت دفاع نوین را دنبال می‌کند.

سخنگوی وزارت دفاع اظهار کرد: عنوان برنامه وزیر پیشنهادی دفاع نیز «تحول و بازآفرینی همه‌جانبه در حوزه‌های پشتیبانی دفاعی، نظامی و انتظامی کشور» است.

۵۰ طرح مشترک دفاعی و غیرنظامی

طلایی‌نیک گفت: در حوزه اقتصاد دفاعی و مشارکت و کمک به صنعت کشور نیز ۵۰ طرح راهبردی در برنامه‌های مهندس اخلاقی وجود دارد که قرار است در قالب فناوری‌های دوجانبه دنبال شود؛ از جمله در صنعت هوایی برای ساخت هواپیما، حوزه موتور دیزل برای تأمین قوای محرکه، حوزه ریل و کارخانه‌های صنعتی و موارد دیگر.

وی افزود: ۵۰ طرح مشترک با بخش خصوصی و حوزه‌های غیرنظامی داریم و هر مقدار در این بخش توانمند شویم، سرریز فناوری، دانش و تجربه به صنعت و اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و از اقتصاد کشور پشتیبانی می‌کند.

دانش بومی؛ پایه خودکفایی دفاعی

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به نقش دانش بومی در قدرت دفاعی کشور اظهار کرد: امروز به لطف پروردگار و به برکت خون امام شهید و شهدای عزیز، یک اتحاد مقدس و انسجام حاکمیتی مؤثر در سطح نظام و انسجام ملی بین آحاد مردم شکل گرفته است.

طلایی‌نیک افزود: چهار یا پنج ماه پیش در اجلاس وزرای دفاع شانگهای حضور پیدا کردم. وزرای دفاع چین، روسیه، بلاروس، تاجیکستان، پاکستان و هند در این اجلاس حضور داشتند. در تمام ملاقات‌های دوجانبه، آنها به ما تبریک می‌گفتند و خداقوت می‌گفتند و تأکید داشتند که ایران یک قدرت بزرگ نظامی را شکست داده است.

وی ادامه داد: وقتی می‌گفتم علاوه بر نیروهای مسلح، مردم ما نیز در میدان حضور دارند، آنها می‌گفتند این موضوع را رصد می‌کنیم و برای ما شگفت‌انگیز است که مردم ایران با وجود شرایط جنگ در صحنه حضور دارند. آنها می‌گفتند این حضور ملت ایران، دنیا را متعجب کرده است.

میدان رسانه هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود

سخنگوی وزارت دفاع گفت: وجود رهبری ولایی و مقتدرانه، ملت باهوش و در صحنه و رزمندگان فداکار و شجاع، از عوامل قدرت کشور هستند. در کنار آن، دو میدان دیگر را نیز نباید فراموش کنیم؛ میدان خدمت که دولت و مجموعه نظام برای کاهش مشکلات مردم و اداره کشور در آن حضور دارند و میدان رسانه.

طلایی‌نیک افزود: روایت‌ها امروز لحظه‌ای در فرایند تحولات داخلی و خارجی ما اثر می‌گذارند. ممکن است در میدان رزم، آتش سلاح وقفه‌ای داشته باشد، اما میدان روایت و رسانه هیچ‌گاه توقف ندارد.

۹۰ درصد خودکفایی دفاعی با اتکا به دانش بومی

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به مسیر خودکفایی دفاعی کشور اظهار کرد: اگر دانش صنعت دفاعی و فناوری ما بومی و ایرانی نبود، با محدودیت‌هایی که در شرایط جنگ و پیش از جنگ داشتیم، نمی‌توانستیم به این نقطه برسیم.

طلایی‌نیک افزود: نیروهای مسلح ما نزدیک به ۴۷ سال در تحریم آمریکا بودند؛ اما امروز وابستگی ۹۰ درصدی ما به بیش از ۹۰ درصد خودکفایی تبدیل شده است. این موضوع فقط با اتکا به دانش بومی، نخبگان، دانشمندان، متخصصان و فناوران جوان ایرانی به دست آمده است.

وی گفت: ما اکنون با دانشگاه‌ها یک شبکه دفاتر نوآوری داریم و به‌صورت نظام‌مند، استادان دانشگاه و نیروهای نخبه دانشگاهی در صنعت دفاعی به ما در نوآوری، ابتکار و خلاقیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی کمک می‌کنند و متقابلاً این دانش به سایر عرصه‌های غیرنظامی منتقل می‌شود.

تجربه میدان، قدرت پدافندی ایران را ارتقا داد

سخنگوی وزارت دفاع در ادامه با اشاره به ارتقای توان پدافندی کشور گفت: یک زیست‌بوم ملی برای پشتیبانی از صنعت دفاعی ایران به وجود آمده که دشمن هر اقدامی هم انجام دهد، نمی‌تواند این صنعت دفاعی و روند ارتقای قدرت دفاعی کشور را متوقف کند.

طلایی‌نیک افزود: در جنگ ۱۲روزه، تعداد پهپادهای راهبردی دشمن که توسط رزمندگان مورد اصابت قرار گرفت، حدود ۱۰ تا ۱۲ فروند بود؛ اما در جنگ رمضان، با وجود اینکه مدت جنگ سه‌ونیم برابر بود، بیش از ۲۰ برابر آن تعداد پهپادهای راهبردی دشمن مورد اصابت قرار گرفت.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع، تجربه میدانی و ورود نیروهای خلاق و مبتکر در صنعت دفاعی، ارتش و سپاه بود که موجب ارتقای پدافند و مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادها شد و قدرت مانور دشمن را به‌شدت کاهش داد.

سخنگوی وزارت دفاع گفت: حوزه‌های آفندی و پدافندی، متناسب با دکترین نیروهای مسلح و راهبردهای دفاعی، به‌شدت در حال پشتیبانی است. بومی و ایرانی بودن، بزرگ‌ترین سرمایه ما برای پایداری صنعت دفاعی و ذخایر راهبردی تسلیحاتی است و به ما امکان می‌دهد در یک جنگ بلندمدت و تحت هر شرایطی، امکان رزم در برابر دشمن را داشته باشیم.