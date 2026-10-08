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پ‌.ک‌.ک نیروهای خود از ترکیه خارج کرد

حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌.ک‌.ک) از خروج کامل نیروهای مسلح خود از ترکیه خبر داد و از دولت آنکارا خواست گام‌های بیشتری در روند صلح بردارد.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۶۴
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پ ک ک

به گزارش تابناک به نقل از یاهونیوز، این خبر روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که خبرگزاری «ANF» - نزدیک به پ‌ک‌ک - منتشر کرد، اعلام شد.

بنا بر این گزارش، پ‌.ک‌.ک پس از چند دهه درگیری خونین با دولت ترکیه در ماه مه ۲۰۲۵ انحلال خود را اعلام کرد. بنا بر گزارش ANF، در آن زمان تصمیم گرفته شد ساختار سازمانی پ‌ک‌ک منحل و مبارزه مسلحانه پایان داده شود.

در اوت ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه با اکثریت قابل توجهی قانونی را تصویب کرد که می‌تواند به آزادی شمار زیادی از اعضای پ‌ک‌ک منجر شود.

با این حال، مفاد این قانون تنها زمانی می‌تواند اجرا شود که نهادهای امنیتی انحلال پ‌ک‌ک و گروه‌های وابسته به آن و همچنین تحویل سلاح‌های آن‌ها را تایید کرده باشند. این تایید باید به تصویب شورای امنیت ملی ترکیه برسد و در روزنامه رسمی منتشر شود.

پ‌.ک‌.ک خواستار آن شده بود که «عبدالله اوجالان» بنیان‌گذار این گروه، رهبری این روند را بر عهده بگیرد. اوجالان از سال ۱۹۹۹ در جزیره زندان ایمرالی ترکیه در حبس است.

رهبری پ‌.ک‌.ک از دولت حزب عدالت و توسعه به ریاست «رجب طیب اردوغان» به ناتوانی در برداشتن گام‌های قابل توجه در روند صلح و ادامه حبس انفرادی اوجالان انتقاد کرده است.

رهبری پ‌.ک‌.ک اعلام کرد که هدف آن‌ها از تکمیل خروج نیروها این است که «دیگر هیچ فرصتی برای دولت حزب عدالت و توسعه باقی نماند تا بهانه‌تراشی کند یا از آن‌ها برای توجیه موضع ناکافی خود در قبال این روند استفاده کند.»

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ترکیه پ ک ک عبدالله اوجالان حزب کارگران کردستان ترکیه
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