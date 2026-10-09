عکس روز ناسا از «زحل و دوستان»

ناسا در عکس امروز خود، سیاره زحل را با حلقه‌های مسحورکننده‌اش و همچنین قمرهایش به نمایش گذاشته است.

به گزارشتابناک، عکس روز ناسا به سامانه زحل اختصاص یافته، اما چگونه این تصویر با چنین وضوح بالایی ثبت شده است؟

تام ویلیامز (Tom Williams)، عکاس نجومی به لطف شرایط جوی استثنایی در یکی از شب‌های آرام بریتانیا، موفق به ثبت چنین جزئیات خیره‌کننده‌ای شد.

این شرایط چیزی فراتر از صرفاً آسمانی بدون ابر است؛ توده‌های هوا با دما و چگالی‌های متفاوت در حرکت‌اند و هنگام عبور نور از جو زمین، مسیر آن را منحرف کرده و باعث اعوجاج در تصاویر نجومی می‌شوند. به این پدیده «دید جوی» می‌گویند.

هرچه تلاطم جوی کمتر باشد، تصاویر شفاف‌تر خواهند بود. این عکاس نجومی با استفاده از تکنیک «تصویربرداری شانسی» (Lucky Imaging) اثر نامطلوب تلاطم جوی را کاهش داد. در این روش، هزاران تصویر با نوردهی کوتاه و به‌سرعت توسط دوربینی پرسرعت ثبت شده و سپس شفاف‌ترین آنها با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

کدام‌یک از اجرام موجود در این مجموعه متنوع برای شما جذاب‌تر است؟ شاید قمر تایتان یا نوار‌های یخی قمر انسلادوس یا شاید شکاف‌ها و ساختار‌های پره‌مانند در حلقه‌های زحل برایتان گیراتر باشد.

پدیده مقابله زحل، یعنی زمانی که زمین از میان این سیاره و خورشید عبور می‌کند، به تازگی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد.

گفتنی است که به دلیل نزدیکی این سیاره و تابش کامل نور خورشید به آن، اکنون زمان بسیار مناسبی برای رصد زحل است.

منبع: ایسنا