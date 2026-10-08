En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پرواز تهران - نجف برقرار شد

امروز پنجشنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، پس از وقفه‌ای طولانی، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی «العراقیه» ساعت ۷:۳۰ صبح در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.
کد خبر: ۱۳۹۷۸۰۴
| |
628 بازدید
پرواز

به گزارش تابناک؛ نخستین پرواز شرکت هواپیمایی خارجی «العراقیه» پس از ماه‌ها وقفه، ساعت ۷:۳۰ امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست. 

این پرواز در مسیر نجف ـ تهران ـ نجف انجام می‌شود و پرواز‌های مستقیم این شرکت هواپیمایی روزانه به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از سر گرفته شد.

منبع: عصرایران

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرواز تهران نجف پرواز تهران نجف العراقیه فرودگاه امام خمینی
ساده لوحی فرهنگی: وضع مالی مردم خوب است؛ این «سولدآوت» ها هم نشانه‌اش!
مدرسه‌ای که ۷ دانش‌آموز، ۴۹ پدر و ۴ مادرِ دانش‌آموزانش شهید شدند/ نام‌هایی که سند جنایت آمریکا هستند
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پروازهای فرودگاه امام در حال انجام است
لوفت‌هانزا به ایران می‌آید!
اطلاعیه جدید فرودگاه امام درباره پروازها
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
تصاویر شهر طاعون زده روسیه
ویدیویی از علی دایی و همسرش که باعث پلمب شد
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
لیست 10 نفره سیا: اینها نباید در ایران ترور شوند!
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
طعنه کوچک‌زاده به پسر پزشکیان را ببینید
لاله مرزبان بلیتش را برای بازگشت به ایران رزرو می‌کند؟
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
قاتلی که ۱۱ نفر را در یک خانواده از پا درآورد
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۴ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۸۷ نظر)
همتی: قیمت فعلی دلار پایدار نیست؛ آدم ناشی در کنترل ارز نیستم/ قرار بود تورم‌های سنگین اتفاق بیفتد  (۸۶ نظر)
گلایه‌های فرزندِ شهید هسته‌ای؛ آقازاده‌ واقعی منم!/ غریبه‌ای شده‌ایم در شهر  (۸۰ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس  (۶۶ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
نوبت موتورسواری دختران دانش آموز رسید/ قانون‌شکنی، ثمره تاخیر در صدور گواهینامه زنان  (۶۴ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005rdE
tabnak.ir/005rdE