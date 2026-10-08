پرواز تهران - نجف برقرار شد

امروز پنجشنبه، ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵، پس از وقفه‌ای طولانی، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی «العراقیه» ساعت ۷:۳۰ صبح در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.

به گزارش تابناک؛ نخستین پرواز شرکت هواپیمایی خارجی «العراقیه» پس از ماه‌ها وقفه، ساعت ۷:۳۰ امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ در فرودگاه امام خمینی (ره) به زمین نشست.

این پرواز در مسیر نجف ـ تهران ـ نجف انجام می‌شود و پرواز‌های مستقیم این شرکت هواپیمایی روزانه به شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از سر گرفته شد.

منبع: عصرایران