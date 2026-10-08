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کد خبر: ۱۳۹۷۷۹۹
بازدید: ۲۴۵۰

عکس: برداشت گل «تاج‌خروسی» در کشمیر

فصل برداشت گل «تاج‌خروسی» (Celosia cristata) در مناطق حومه شهر سرینگر در منطقه جامو و کشمیر هند آغاز شد. این گیاه که از دیرباز بخش جدایی‌ناپذیری از سنت‌های آشپزی این منطقه بوده است، توسط کشاورزان محلی برای استفاده در غذاهای سنتی برداشت می‌شود.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل برداشت گل تاج‌خروسی کشمیر
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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