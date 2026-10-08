خودروهای اتوماتیک بر خلاف مدل‌های دنده‌ای، ساختار فنی متفاوتی دارند که مانع از روشن شدن آن‌ها با هل دادن می‌شود و دلیل این مسئله به نحوه عملکرد گیربکسشان برمی‌گردد.

به گزارش تابناک، تصور کنید باتری خودروی شما خالی شده و تنها راهی که به ذهنتان می‌رسد، هل دادن ماشین برای روشن کردن آن است. این روش، راه‌حلی آشنا و کارآمد برای بسیاری از رانندگان خودروهای با گیربکس دستی است، اما آیا برای همه خودروها کاربرد دارد؟

متاسفانه، اگر خودرو شما مجهز به گیربکس اتوماتیک باشد، هل دادن نه‌تنها کمکی به روشن شدن آن نمی‌کند، بلکه ممکن است بی‌فایده نیز باشد.

بر خلاف مدل‌های دستی که با اتصال مکانیکی کلاچ و گیربکس به موتور، میل‌لنگ را می‌چرخانند، خودروهای اتوماتیک فاقد این اتصال هستند.

آن‌ها از مبدل گشتاور استفاده می‌کنند که برای انتقال قدرت به چرخش موتور و سیال هیدرولیک وابسته است. بدون روشن بودن موتور، مبدل و پمپ هیدرولیک کار نمی‌کنند. هل دادن فقط سیال را جابجا می‌کند و نیروی کافی برای روشن شدن موتور را فراهم نمی‌آورد. طراحی‌های قدیمی با پمپ عقبی در گیربکس‌های اتوماتیک نیز که استثنا بودند، اکنون منسوخ شده‌اند.

در صورت تخلیه باتری خودروی اتوماتیک، تنها راه‌حل موثر، استفاده از کابل اتصال باتری است. برای این کار به کابل جامپر و یک منبع انرژی کمکی (خودرو یا پک مخصوص) نیاز دارید.

منبع: گجت‌نیوز