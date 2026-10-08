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چرا بعضی زن و شوهر‌ها درست قبل از خواب منفجر می‌شوند؟

برای بعضی زن و شوهرها عجیب ترین زمان دعوا، همان دقایقی است که قرار است روز تمام شود؛ چراغ ها خاموش شده، هر دو به تخت رفته اند و ناگهان بحثی که می توانست فردا هم مطرح شود، به مشاجره ای جدی تبدیل می شود. آیا واقعا شب زمان خطرناک تری برای رابطه است؟
کد خبر: ۱۳۹۷۷۹۰
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زن و شوهر

به گزارش تابناک، پژوهش ها نشان می دهند که پاسخ را باید در رابطه پیچیده میان خواب، هیجان و کیفیت تعامل زوج ها جستجو کرد، نه در یک ساعت مشخص روی ساعت دیواری.

چرا دعوا درست قبل از خواب اینقدر آشناست؟

پژوهش های مربوط به زوج ها نشان داده اند که کیفیت خواب و کیفیت رابطه به یکدیگر ارتباط دارند. یک مرور نظام مند و متاآنالیز که ۶۲ مطالعه و ۴۳۸۶۰ نفر را بررسی کرد، نشان داد کیفیت بهتر رابطه زوجی با کیفیت بهتر خواب همراه است و تعارض بیشتر میان زوج ها نیز با خواب نامطلوب تر ارتباط دارد.

این یعنی رابطه و خواب می توانند یک چرخه دوطرفه بسازند؛ اختلاف می تواند خواب را مختل کند و خواب نامطلوب هم می تواند شرایط تعامل زوج را بدتر کند.

کم خوابی فقط چشم ها را خسته نمی کند

در یک آزمایش تصادفی روی ۳۰ زوج، پژوهشگران اثر یک شب محرومیت کامل از خواب را بررسی کردند. زوج ها پس از یک شب بدون خواب کافی، درباره یکی از موضوعات تکرارشونده اختلاف خود گفت وگو کردند.

نتیجه قابل توجه بود: زوج هایی که از خواب محروم شده بودند، هنگام گفت وگوی تعارضی افزایش بیشتری در کورتیزول و هیجان مثبت کمتری داشتند. پژوهشگران نتیجه گرفتند که یک شب کم خوابی می تواند شرایط فیزیولوژیک و هیجانی لازم برای مدیریت سازنده تعارض را مختل کند بنابراین ممکن است همان اختلافی که در یک روز عادی قابل گفت وگوست، در پایان یک شب کم خواب با واکنش شدیدتری همراه شود.

وقتی خواب بد، گفت وگو را هم بد می کند

مطالعات روزنگار روی زوج ها نشان داده اند که خواب ضعیف فقط با احساس خستگی همراه نیست؛ کیفیت حمایت عاطفی میان زوج ها نیز می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد. در دو مطالعه روزنگار روی مجموعا بیش از ۲۰۰ زوج، کیفیت خواب نامطلوب روزانه با حمایت کمتر از شریک عاطفی همراه بود و افزایش هیجان منفی یکی از مسیرهای مهم این ارتباط بود.

در نتیجه ممکن است زن یا شوهر تصور کند همسرش امشب سردتر، بی حوصله تر یا کم توجه تر شده است، در حالی که بخشی از تغییر در تعامل می تواند با کیفیت خواب همان شب یا شب قبل مرتبط باشد.

چرا یک اختلاف کوچک شب ها بزرگ تر به نظر می رسد؟

پاسخ علمی این نیست که مغز در ساعت خاصی تصمیم می گیرد دعوا کند. مسئله این است که خواب و بیداری بر توانایی تنظیم هیجان و عملکرد اجتماعی اثر می گذارند.

در آزمایش محرومیت از خواب، کاهش هیجان مثبت و واکنش فیزیولوژیک بیشتر هنگام تعارض دیده شد. این یعنی وقتی سیستم تنظیم هیجان تحت فشار قرار می گیرد، یک گفت وگوی دشوار ممکن است سخت تر مدیریت شود. به همین دلیل جمله ای که عصر با آن کنار می آییم، ممکن است در پایان شب تحریک کننده تر به نظر برسد.

آیا خواب بد فقط دعوا را بیشتر می کند؟

نه؛ رابطه برعکس هم عمل می کند. متاآنالیز ۲۰۲۵ نشان داد تعارض بیشتر میان زوج ها با کیفیت کلی خواب پایین تر همراه است و در برخی مطالعات، تعارض بیشتر با دیرتر به خواب رفتن و بیدارشدن های بیشتر در طول خواب ارتباط داشت. پس ممکن است یک زوج وارد چرخه ای شود که با یک اختلاف شروع می شود، با خواب بد ادامه پیدا می کند و روز بعد دوباره زمینه تعامل منفی را افزایش می دهد.

پژوهش های روزنگار روی زوج های مسن تر نیز این ارتباط دوطرفه را بررسی کرده اند و نشان داده اند تجربه های منفی رابطه می توانند با کیفیت خواب شبانه ارتباط داشته باشند.

آیا باید دعوا را قبل از خواب حل کرد؟

علم یک قانون ساده مثل همیشه قبل از خواب همه اختلاف ها را حل کنید ارائه نمی کند. حتی در بعضی موقعیت ها ادامه دادن یک بحث در زمانی که هر دو نفر از نظر خواب و انرژی در وضعیت نامناسبی هستند، می تواند گفت وگو را دشوارتر کند.

آنچه از پژوهش ها بهتر پشتیبانی می شود این است که خواب کافی، بخشی از ظرفیت لازم برای تنظیم هیجان و تعامل سالم است؛ بنابراین کیفیت خواب را نباید از معادله تعارض زوجی حذف کرد.

خودسنجی؛ دعواهای شبانه شما واقعا از کجا می آیند؟

هفت شب فقط دو چیز را ثبت کنید: کیفیت خواب شب قبل و شدت تنش همان شب. در پایان هفته ببینید آیا شب هایی که خواب ضعیف تری داشته اید، اختلاف ها هم شدیدتر شده اند یا نه. قرار نیست از این ثبت ساده علت قطعی پیدا کنید؛ هدف فقط این است که ببینید آیا بین خواب و تعارض در رابطه شما الگویی وجود دارد یا نه.

نگاه روانشناختی

دعوا درست قبل از خواب لزوما به این معنا نیست که شب، ساعت بد رابطه است. اما پژوهش ها نشان می دهند خواب و تعارض زوجی به شکل دوطرفه با یکدیگر ارتباط دارند و کم خوابی می تواند هیجان مثبت و توان مدیریت تعارض را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین گاهی مسئله اصلی دعوای ساعت ۱۱ شب نیست؛ مسئله این است که رابطه بعد از یک خواب بد، با ظرفیت هیجانی کمتری وارد شب شده است.

منبع: رکنا

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زن و شوهر اختلافات دعوا مشاوره روان شناسی زوج ها
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