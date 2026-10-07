گفتوگوی تلفنی ترامپ با نتانیاهو
رئیسجمهور آمریکا از گفتوگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۷۸۱| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی با بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی تلفنی گفتوگو کرد.
به گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ترامپ از برقراری تماس تلفنی با نتانیاهو در سالروز عملیات ۷ اکتبر خبر داد، اما جزئیات بیشتری از محتوای این گفتوگو منتشر نکرد.
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