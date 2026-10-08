به گزارشتابناک، پژوهشگران نمونه اولیه‌ای به نام «لالی‌لب» ساخته‌اند که با چند بار لیسیدن، بزاق را جمع‌آوری و میزان یک داروی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند؛ روشی که می‌تواند آزمایش‌های معمول نمونه‌گیری را ساده‌تر و راحت‌تر کند.

این ابزار در واقع یک آزمایشگاه کوچک در قالب آبنبات چوبی است. سطح بالایی آن با روکش خوراکی با طعم هلو پوشانده شده تا تولید بزاق را تحریک کند. بزاق از طریق بخش داخلی ابزار به حسگری مبتنی بر گرافن می‌رسد و تغییرات جریان الکتریکی، میزان استامینوفن موجود در نمونه را نشان می‌دهد.

در آزمایش اولیه، ۶ فرد بزرگسال پیش و یک ساعت پس از مصرف دوز معمول استامینوفن، از این ابزار استفاده کردند. لالی‌لب توانست در کمتر از دو دقیقه وجود دارو در بزاق آنها را شناسایی کند و شرکت‌کنندگان نیز استفاده از آن را راحت‌تر از روش‌های معمول نمونه‌گیری بزاق توصیف کردند.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی می‌گویند هدف بعدی، آزمایش این فناوری روی افراد بیشتر و بررسی کاربرد آن برای مواد دیگری مانند برخی نشانگر‌های زیستی است. بنابراین، این فناوری هنوز یک ابزار آزمایشی است و برای اندازه‌گیری عمومی سطح دارو‌ها در بدن به اعتبارسنجی‌های بیشتری نیاز دارد.

منبع: دیجیتال‌ترندز