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عکس‌های خصوصی که باعث قتل یک دوست شد

اختلاف بر سر مالکیت عکس‌های خصوصی، انگیزه‌ای شد برای مردی که در جاده وردیج، دوست و همسایه خود را به قتل رساند.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۸۰
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1878 بازدید
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قتل

به گزارش تابناک؛ چند عکس خصوصی، راز یک رابطه پنهانی را برملا کرد و سرانجام پای یک مرد را به جنایتی خونین باز کرد.

 ساعت ۲۴ جمعه ۱۳ شهریور امسال یکی از ماموران کلانتری چیتگر در تماس با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران اطلاع داد مردی ۳۹ ساله در روستای وردیج به قتل رسیده است.

تیم جنایی و بازپرس اعلائی همزمان با حضور در محل مشاهده کردند یک خودروی پژو ۴۰۵ در همان حوالی پارک شده و در چند قدمی‌اش جسد مردی افتاده که ۲ ضربه چاقو به گردنش اصابت کرده و ۳ ساعت از مرگش می‌گذرد.

شناسایی جسد و احضار ۲ مرد و یک زن

از روی مدارک جسد معلوم شد نام او سعید است و مالک خودروی پژو. جسد را خانواده‌ای که برای تفریح رفته بودند، یافته و به پلیس خبر داده بودند.

با دستور قضایی، ماموران گوشی مقتول را بررسی کردند و پی بردند ۲ مرد و یک زن آخرین افرادی بوده‌اند که با وی مکالمه تلفنی داشته‌اند. یکی از آنها برادر مقتول، دیگری آشنای کاری و نفر سوم دوست و همسایه‌اش بوده است.

با دستور بازپرس جنایی، هر سه نفر احضار و مورد تحقیقات قرار گرفتند و معلوم شد برادر مقتول و آشنای کاری نقشی در ماجرا ندارند، اما مرد همسایه و سعید از یک ماه قبل میانه‌شان شکرآب شده و دوستان مشترک‌شان آخرین بار آنها را دیده بودند که برای تفریح سمت وردیج می‌رفتند.

متأهل بودم و مقتول از من و یک زن عکس خصوصی داشت

با دستور بازپرس جنایی او بازداشت شد و یک ماه مورد تحقیق قرار گرفت تا اینکه ۱۴ مهر امسال متهم به قتل دوست خود اعتراف کرد و گفت‌: من و سعید از دوستان و همسایگان قدیمی هستیم. هر دو در یکی از شهرستان‌های غرب استان تهران زندگی می‌کردیم.

وی ادامه داد: متأهل بودم و فرزندانی دارم، اما مقتول مجرد بود. یک ماه قبل از حادثه با زنی به خانه مقتول رفتیم. چند روز بعد سعید سراغم آمد و گفت باید پولی به او بدهم تا راز دوستیم با آن زن را به خانواده‌ام نگوید. جر و بحث‌مان شد و فهمیدم مخفیانه از من و زن غریبه در خانه‌شان عکس گرفته است. او دست‌بردار نبود و به عناوین مختلف از من پول می‌خواست.

متهم اظهار کرد: آخرین بار با او قرار گذاشتم که برای تفریح به وردیج برویم و عکس را پس بگیرم. سوار خودرویش شدم و با هم به آنجا رفتیم. از او خواستم عکس را از بین ببرد که دعوای‌مان شد. با چاقویی که همراهم بود به او ۲ ضربه زدم که زخمی شد. از آنجا که عکس را در گوشی‌اش پیدا نکردم، جسد و گوشی را همانجا انداختم و فرار کردم و خودم را به جاده رساندم و سوار تاکسی شدم و به خانه رفتم.

رضا اعلائی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با اعتراف مرد میانسال، او به اتهام مباشرت در قتل عمدی در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات درباره انگیزه‌اش ادامه دارد.

منبع: همشهری آنلاین

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قتل عکس خصوصی مقتول
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
2
پاسخ
چه شیک . با تاکسی برگشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
0
1
پاسخ
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