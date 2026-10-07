En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۷۶۶۳
بازدید: ۱۲۹۹

عکس: شعله‌ور شدن اعتراضات در سراسر فرانسه

اعتراضات در فرانسه که با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی آغاز شده بود، اکنون با پیوستن دانشجویان، والدین و اتحادیه‌های کارگری، به جنبشی سراسری با حضور صدها هزار نفر تبدیل شده است. همزمان با این ناآرامی‌ها، تنش میان معترضان و نیروهای پلیس بالا گرفته است؛ به‌طوری که پاریس و مارسی شاهد پرتاب گاز اشک‌آور، لیون صحنه درگیری‌های مستقیم و رن هدف ماشین‌های آب‌پاش ضدشورش بوده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل اعتراضات فرانسه دانش آموزان دبیرستانی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha