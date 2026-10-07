عکس: شعلهور شدن اعتراضات در سراسر فرانسه
اعتراضات در فرانسه که با حضور دانشآموزان دبیرستانی آغاز شده بود، اکنون با پیوستن دانشجویان، والدین و اتحادیههای کارگری، به جنبشی سراسری با حضور صدها هزار نفر تبدیل شده است. همزمان با این ناآرامیها، تنش میان معترضان و نیروهای پلیس بالا گرفته است؛ بهطوری که پاریس و مارسی شاهد پرتاب گاز اشکآور، لیون صحنه درگیریهای مستقیم و رن هدف ماشینهای آبپاش ضدشورش بوده است.
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برچسبها:عکس بین الملل اعتراضات فرانسه دانش آموزان دبیرستانی
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