عکس: شعله‌ور شدن اعتراضات در سراسر فرانسه

اعتراضات در فرانسه که با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی آغاز شده بود، اکنون با پیوستن دانشجویان، والدین و اتحادیه‌های کارگری، به جنبشی سراسری با حضور صدها هزار نفر تبدیل شده است. همزمان با این ناآرامی‌ها، تنش میان معترضان و نیروهای پلیس بالا گرفته است؛ به‌طوری که پاریس و مارسی شاهد پرتاب گاز اشک‌آور، لیون صحنه درگیری‌های مستقیم و رن هدف ماشین‌های آب‌پاش ضدشورش بوده است.