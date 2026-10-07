عکس: سفری به بالکان از دریچهی دوربین
کتاب جدید ایرینا روزوفسکی، عکاسِ «اتمسفر و حافظه»، با عنوان «قلب کوه سیاه»، با ترکیبی از تصاویر نمادین، پرترهای خیرهکننده از کشورهای بالکان ترسیم میکند. این مجموعه، گزارشی تصویری است که میان شور زندگی و گذشتهی پرفراز و نشیب این سرزمین در نوسان است.
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برچسبها:عکس بین الملل بالکان ایرینا روزوفسکی
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