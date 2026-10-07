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فروش نیم‌سکه‌های قلابی به طلافروشی‌ها

فرمانده انتظامی زرند از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با عرضه نیم سکه‌های تقلبی به طلافروشی‌ها اقدام به کلاهبرداری می‌کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۴۹
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دستگیری

به گزارش تابناک؛ سرهنگ "محسن شیخ زاهدی" اظهار داشت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه فروش نیم سکه‌های بهار آزادی به واحد‌های طلافروشی سطح شهرستان و احتمال تقلبی بودن سکه‌های عرضه شده، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی طی عملیاتی به محض ورود متهم به یکی از طلافروشی‌ها وی را دستگیر و خودروی متعلق به وی را توقیف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو و وسایل متهم ۲۶ قطعه نیم سکه تقلبی در یک پاکت پلمپ شده و دارای هولوگرام به همراه یک دستگاه ترانس آبکاری طلا، هیتر و تعداد زیادی پاکت خالی مخصوص پلمپ کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرند در پایان با بیان اینکه متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است از شهروندان و فعالان صنفی خواست هنگام خرید و فروش سکه، ضمن انجام معاملات از مراکز معتبر، از اصالت و اعتبار سکه اطمینان حاصل کرده و موارد مشکوک را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع: برنا

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نیم سکه طلافروشی تقلبی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
1
5
پاسخ
طلا فروشی که توان تشخیص سکه اصل از تقلبی رو نداره باید تعطیل بشه چون خودش هم غیر متخصص و غاصب همون جواز فروش هست
وقتی پول جواز میگیره نه تخصص و تجربه کاری لازم آخرش همین میشه
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