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کد خبر: ۱۳۹۷۶۳۴
بازدید: ۹۶۴۹

عکس: حیات پرندگان در طبیعت لرستان

لرستان با کوهستان‌های بلند، دشت‌های گسترده، رودخانه‌ها و زیست‌بوم‌های متنوع، یکی از مناطق مناسب برای زیست و حضور گونه‌های گوناگون پرندگان است. در فصل‌های مختلف، پرندگان بومی و مهاجر در گوشه‌وکنار این استان دیده می‌شوند؛ از پرواز بر فراز کوه‌ها و دشت‌ها تا استقرار در میان پوشش گیاهی و حاشیه رودخانه‌ها. این تصاویر، بخشی از زیبایی و تنوع پرندگان لرستان را در پیوند با طبیعت این استان به نمایش می‌گذارند؛ قاب‌هایی از پرواز، سکون و زندگی پرندگان در چشم‌اندازهای طبیعی لرستان.

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برچسب‌ها:
پرندگان در آسمان لرستان پرندگان لرستان طبیعت حیات وحش ایران من
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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