عکس: حیات پرندگان در طبیعت لرستان

لرستان با کوهستان‌های بلند، دشت‌های گسترده، رودخانه‌ها و زیست‌بوم‌های متنوع، یکی از مناطق مناسب برای زیست و حضور گونه‌های گوناگون پرندگان است. در فصل‌های مختلف، پرندگان بومی و مهاجر در گوشه‌وکنار این استان دیده می‌شوند؛ از پرواز بر فراز کوه‌ها و دشت‌ها تا استقرار در میان پوشش گیاهی و حاشیه رودخانه‌ها. این تصاویر، بخشی از زیبایی و تنوع پرندگان لرستان را در پیوند با طبیعت این استان به نمایش می‌گذارند؛ قاب‌هایی از پرواز، سکون و زندگی پرندگان در چشم‌اندازهای طبیعی لرستان.