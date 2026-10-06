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مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور، کلیات تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۹۷۶۱۵
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شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش تابناک، جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه، موضوع تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی و اساسنامه پیشنهادی آن در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا، پس از ارائه گزارش‌های کارشناسی، به تفصیل ابعاد، الزامات و سازوکارهای اجرایی این پیشنهاد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در جریان این بررسی، موافقان و منتقدان دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را درباره ضرورت تشکیل صندوق، مأموریت‌ها، منابع و نحوه تحقق اهداف آن مطرح کردند.

پزشکیان در این جلسه، تحقق عدالت آموزشی را از اولویت‌های اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به مجموعه اقدامات و عملکرد دولت طی دو سال گذشته، اظهار داشت: با وجود محدودیت‌ها، کمبودها و چالش‌های موجود، دولت در مسیر تحقق عدالت آموزشی، توسعه و بهبود فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده و پیگیری کرده است.

رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی رویکردهای حاکم بر نظام آموزشی کشور، توجه به تغذیه دانش‌آموزان، به‌ویژه در سنین رشد و مراحل پایه‌ای شکل‌گیری شخصیت و توانمندی‌های جسمی و ذهنی آنان را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست.

پزشکیان تصریح کرد: یکی از جلوه‌های نابرابری و تبعیض در نظام آموزشی آن است که کودکان و دانش‌آموزان در سال‌های اولیه رشد از دسترسی مناسب به تغذیه محروم باشند، اما در مراحل بعدی و در دوره‌های آموزش عالی، منابع قابل توجهی برای حمایت‌های تغذیه‌ای اختصاص یابد؛ در حالی که بخش مهمی از مداخلات مؤثر برای تضمین سلامت، رشد و توانمندسازی نسل آینده باید از سال‌های ابتدایی زندگی و دوران مدرسه آغاز شود.

رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردها، اولویت‌بندی منابع و هدفمند کردن مداخلات دولت در حوزه آموزش و پرورش، این موضوع را نیازمند بازنگری جدی و اساسی دانست.

در ادامه جلسه، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی اعضای شورا، کلیات پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی به تصویب رسید و مقرر شد اساسنامه پیشنهادی صندوق با هدف تکمیل، اصلاح و رفع ملاحظات مطرح‌شده، به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شود تا پس از بازنگری و اعمال اصلاحات لازم، در مراحل بعدی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در بخش دیگری از این جلسه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از آغاز سال تحصیلی جدید، تدابیر و تمهیدات اتخاذشده برای برگزاری منظم و باشکوه مراسم آغاز سال تحصیلی و برنامه «روز پرچم» در اول مهرماه ارائه کرد.

وزیر علوم همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای صیانت از آرامش، نظم و استمرار فعالیت‌های آموزشی و علمی دانشگاه‌ها ارائه داد.

در ادامه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز گزارشی از فرآیند بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این دانشگاه در سراسر کشور و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید ارائه کرد و بر فراهم‌سازی بسترهای لازم برای شکل‌گیری سال تحصیلی پویا، بانشاط و مبتنی بر استمرار فعالیت‌های علمی و آموزشی تأکید شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

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