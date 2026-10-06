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کد خبر: ۱۳۹۷۶۰۸
بازدید: ۴۰۴

عکس: جشنواره عروسکی شانگهای

دهمین هفته بین‌المللی هنر عروسکی «مگنولیای طلایی» شانگهای، با شعار «جهان را ببین، تو و مرا ببین، از آینده لذت ببر» در چین آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این رویداد که میزبان هنرمندانی از کشور‌های مختلف از جمله آلمان، استرالیا و ایتالیا است، نمایش‌های عروسکی متنوعی به اجرا درآمد تا پیوند فرهنگی میان ملل از دریچه هنر نمایش عروسکی تقویت شود.

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برچسب‌ها:
تک عکس چین شانگهای نمایش عروسکی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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