عکس: جشنواره عروسکی شانگهای
دهمین هفته بینالمللی هنر عروسکی «مگنولیای طلایی» شانگهای، با شعار «جهان را ببین، تو و مرا ببین، از آینده لذت ببر» در چین آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این رویداد که میزبان هنرمندانی از کشورهای مختلف از جمله آلمان، استرالیا و ایتالیا است، نمایشهای عروسکی متنوعی به اجرا درآمد تا پیوند فرهنگی میان ملل از دریچه هنر نمایش عروسکی تقویت شود.
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برچسبها:تک عکس چین شانگهای نمایش عروسکی
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