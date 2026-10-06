عکس: بدرقه کاروان ایران اعزامی به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶

مراسم بدرقه کاروان ایران اعزامی به پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا، شامگاه دوشنبه ۱۳ مهرماه با حضور ورزشکاران، مربیان، مسئولان کمیته ملی پارالمپیک و جمع کثیری از مردم در میدان انقلاب تهران برگزار شد. کاروان ایران با نام «جانفدای ایران قوی» متشکل از ۱۶۶ ورزشکار، شامل ۶۲ ورزشکار زن و ۱۰۴ ورزشکار مرد، در ۱۵ رشته ورزشی راهی ژاپن می‌شود تا از ۲۶ مهر تا ۲ آبان در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی به رقابت بپردازد.