عکس: اجلاس IPU - تانزانیا
حضور در افتتاحیه صد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بینالمجالس (IPU) و نشستهای گروه آسیا-اقیانوسیه، اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) و مجمع مجالس آسیایی (APA)، دیدار رئیس مجلس عمان و نشست هماهنگی هیئت از جمله برنامههای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز حضور در آروشا بود.
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