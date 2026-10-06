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کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۳
بازدید: ۷۵۶

عکس: اجلاس IPU - تانزانیا

حضور در افتتاحیه صد و پنجاه و سومین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و نشست‌های گروه آسیا-اقیانوسیه، اتحادیه مجالس کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC) و مجمع مجالس آسیایی (APA)، دیدار رئیس مجلس عمان و نشست هماهنگی هیئت از جمله برنامه‌های هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز حضور در آروشا بود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری اجلاس IPU تانزانیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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