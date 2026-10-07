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میدونی چه کمربندی شیک تر نشونت میده؟

کمربند یکی از اکسسوری های مهم برای خانم ها و آقایان است و اگر به درستی و براساس تناسب با اندامتان انتخاب شود جلوه خاصی به استایلتان خواهد بخشید.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۲
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کمربند

به گزارش تابناک؛ کمربند جذابیت خاصی برای خانم ها دارد و می‌تواند ظاهرشان را بسیار مرتب‌ و شیک‌ نشان دهد. کمربندهای زنانه‌ زیاد با چندین و چند مدل در بازار موجود هستند که هر خانم خوش پوشی نیاز به چند کمربند زنانه در کمد لباس هایش خواهد داشت، کمربندهایی که به راحتی با انواع شلوار پارچه ای و جین، دامن، پیراهن و... ست شوند. مدل کمربندهای زنانه می‌توانند ضخیم یا ظریف باشند و بسته به جای قرارگیری آن‌ها روی بدن هیکل شما را بهتر نشان دهند.  

قد کوتاه:کمربند رنگ شلوار

کمربند ها دارای رنگ های مختلفی هستند که شما می توانید متناسب با رنگ و سبک تیپ خود، رنگ آن ها را انتخاب کنید. اگر قد کوتاه هستید، از کمربند نازک و مونوکروم استفاده کنید تا بلندتر به نظر برسید، افراد لاغر و کوتاه قد بهتر است کمربند را در محل اصلی خط کمر ببندند تا بر لاغری کمرشان تاکید گردد.
 

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اندام پر:کمربند پهن

کمربند از لوازم جانبی است که می تواند به لاغرتر نشان دادن افراد کمک کند. اگر اندام پُری دارید و می خواهید لاغرتر به نظر برسید، به جای استفاده از کمربند های باریک از کمربندهای پهن استفاده نمایید. همچنین اگر شکم بزرگی دارید، کمربندتان را درست روی شکمتان نبندید، چون باعث می شود که شکم شما چاق تر دیده شود.


قد بلند:کمربند متضاد رنگ شلوار

اگر قد بلند هستید، از کمربند پهن و متضاد رنگ شلوار استفاده کنید. شما می‌توانید کمربندتان را علاوه بر خط کمر، پایین‌تر از کمر نیز ببندید. در صورت پوشیدن دامن از کمربند کمی نازک‌تر استفاده نمایید.

شلوار جین:کمربند پهن

از آنجایی که شلوار جین می پوشید، که معمولی است و همچنین بسیار ضخیم است، یک کمربند پهن انتخاب کنید. یک کمربند ضخیم تر با حالت شلوار جین مناسب است.

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گاهی اوقات شلوار جین مد روز و با نام تجاری دارای برچسبی در پشت، بالای جیب است. در صورت مناسب بودن کمربند خود را زیر آن وصله لوگو بلغزانید. اگر نه، آن را مجبور نکنید زیرا ممکن است برچسب را پاره کند.

شلوار پارچه ای:کمربند باریک

پیش از خرید کمربند حتما به جنس شلوارتان توجه کنید. زیرا فرم و نوع کمربند شما باید با شلوارتان جور باشد. برای مثال برای شلوارهای پارچه ای خود از کمربند های باریک تر و چرمی استفاده کنید.

اندام لاغر:کمربندپهن

برای انتخاب یک کمربند مناسب فرم اندام خود را نیز در نظر بگیرید، زیرا هر نوع کمربند برای یک فرم اندام خاص طراحی شده است.اگر اندام لاغر و باریکی دارید، از کمربند های نازک استفاده نکنید. کمربند باریک بهترین انتخاب برای تبدیل یک استایل ساده مثل کت و شلوار به یک استایل خاص و هوشمندانه است.

نکات مهم

هنگام خرید کمربند به جنس کمربند، سایز کمربند، استایل و مدل و رنگ کمربند آن توجه کنید.
کمربندهای پهن برای لباس‌های غیر رسمی مناسب هستند.
کمربندهای باریک کلاسیک‌تر هستند.
برای انتخاب یک کمربند مناسب فرم اندام خود را نیز در نظر بگیرید.
اگر بالاتنه بلندی دارید می‌توانید از هر دو مدل کمربندها چه باریک و چه پهن استفاده کنید.
اگر بالاتنه شما کوتاه است بهتر است فقط از کمربندهای باریک استفاده کنید.
اگر اضافه وزن دارید و میخواهید شکم شما کوچکتر به نظر برسد از کمربندهای رنگ تیره استفاده کنید.
قبل از خرید کمربند زنانه،برای اینکه از اندازه بودن کمربند خود اطمینان داشته باشی، دور کمر را 5 سانتیمتر بزرگ‌تر بگیرید.
اگر اندم سیبی شکل دارید، کمربند تیره و پهن تر انتخاب کنید تا کمرتان را باریک تر نشان دهد.
اگر اندام مستطیلی یا مثلثی دارید،با لباس هایی که از پایین تنه حالت گشادی دارند، کمربند ببندید تا خطوط کمر بهتر دیده شود.
اگر اندام ساعت شنی یا گلابی شکل دارید، از کمربند روشن استفاده نمایید، شما می توانید هم از کمربند باریک و هم پهن استفاده کنید اما از بستن کمربند گشاد بپرهیزید زیرا اندام شما را صاف نشان می دهد.
اگر می خواهید ساده و شیک باشید، رنگ کمربند را با رنگ کفش یا کیف تان هماهنگ کنید.
منبع: نمناک
 

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