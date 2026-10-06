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بزرگ‌ترین رسوایی جاسوسی قرن آلمان

«بزرگ‌ترین رسوایی جاسوسی قرن آلمان» با بازداشت «آگوست هانینگ»، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی این کشور (BND)، رقم خورد؛ او متهم است با دریافت پول، صدها سند طبقه‌بندی‌شده دولتی را افشا کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۷۰
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جاسوسی

به گزارش تابناک؛ آگوست هانینگ، مردی که زمانی رهبری سرویس جاسوسی آلمان را بر عهده داشت، اکنون به دلیل انتقال اسرار دولتی تحت بازجویی قرار دارد.

دفتر دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد پلیس، رئیس پیشین سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND)، آگوست هانینگ را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده است.

هانینگ از دسامبر ۱۹۹۸ تا نوامبر ۲۰۰۵ ریاست این سازمان را بر عهده داشت و سپس به وزارت کشور فدرال رفت و تا نوامبر ۲۰۰۹ به عنوان معاون وزیر فعالیت کرد.

بر اساس بیانیه دادستانی، این مرد ۸۰ ساله با اتهاماتی از جمله جاسوسی، افشای اسرار دولتی، تلاش برای خیانت و فعالیت به عنوان مأمور سرویس مخفی روبرو است.

این بیانیه اعلام نکرد که او مظنون به کار برای کدام سرویس اطلاعاتی خارجی است.

در این بیانیه افزوده شده که یک کارمند عالی‌رتبه پیشین دیگر BND نیز به اتهام ارائه صدها سند طبقه‌بندی‌شده به هانینگ پس از پایان دوره ریاست او بر سرویس جاسوسی، در ازای دریافت پول، بازداشت شده است.

میشائلا کوفنر، سردبیر سیاسی ارشد دویچه‌وله، در گزارشی از یک نشست خبری دولتی درباره این بازداشت، این پرونده را «بزرگ‌ترین رسوایی جاسوسی قرن» آلمان توصیف کرد.

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