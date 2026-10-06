عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رئیس جمهور
سفرای تایلند، دانمارک و هند استوارنامههای خود را به رئیسجمهور تقدیم کردند و سفرای جدید ایران در امارات متحده عربی، یونان، ایتالیا، اوگاندا و سنگال نیز با دکتر مسعود پزشکیان دیدار و معارفه شدند.
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