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کد خبر: ۱۳۹۷۵۶۰
بازدید: ۷

عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رئیس جمهور

سفرای تایلند، دانمارک و هند استوارنامه‌های خود را به رئیس‌جمهور تقدیم کردند و سفرای جدید ایران در امارات متحده عربی، یونان، ایتالیا، اوگاندا و سنگال نیز با دکتر مسعود پزشکیان دیدار و معارفه شدند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری رئیس جمهور دکترمسعودپزشکیان سفرا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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