عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رئیس جمهور

سفرای تایلند، دانمارک و هند استوارنامه‌های خود را به رئیس‌جمهور تقدیم کردند و سفرای جدید ایران در امارات متحده عربی، یونان، ایتالیا، اوگاندا و سنگال نیز با دکتر مسعود پزشکیان دیدار و معارفه شدند.