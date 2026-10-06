En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

آقای رئیس‌جمهور! کابینه جای رودربایستی نیست

سجاد دهقانی
کد خبر: ۱۳۹۷۵۴۶
| |
592 بازدید

آقای رئیس‌جمهور! کابینه جای رودربایستی نیست

آقای رئیس‌جمهور، مردم برای اداره بهتر کشور به دولت رای داده‌اند، نه برای اینکه هزینه ضعف عملکرد مدیران را از جیب و سفره خود بپردازند؛ اگر وزیری از عهده مسئولیتش برنمی‌آید، تغییر او تصمیمی برای حفظ دولت است، نه عقب‌نشینی.

مسئله را نباید پیچیده کرد؛ در هر دولتی ممکن است وزیری انتخاب شود که در ادامه مسیر، آنطور که انتظار می‌رود عمل نکند. مهم این نیست که چه کسی در روز رای اعتماد چه وعده‌ای داده یا چه رابطه و سابقه‌ای با رئیس‌جمهور دارد؛ مهم این است که امروز در برابر مردم چه کارنامه‌ای روی میز است. اگر یک وزارتخانه در حل مسائل مردم ناتوان مانده، اگر تصمیم‌ها مدام به تأخیر می‌افتد، اگر یک مدیر به جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شده، اصرار بر حفظ او دیگر نشانه وفاداری نیست؛ هزینه‌تراشی برای دولت و جامعه است.

آقای پزشکیان، کلاهتان را قاضی کنید. از رودربایستی، رفاقت و ملاحظات شخصی و سیاسی عبور کنید و یک‌بار کابینه را نه با عینک روابط، بلکه با عینک کارآمدی ببینید. مردم با شاخص‌های پیچیده مدیریتی قضاوت نمی‌کنند؛ نتیجه را در قیمت‌ها، اشتغال، خدمات، انرژی، مسکن، تولید و آرامش زندگی روزمره خود می‌بینند. هر روزی که یک مدیر ضعیف در جای خود باقی می‌ماند، این مردم هستند که هزینه آن ضعف را می‌پردازند. حتی در بحث‌های اخیر مجلس نیز اصل ضرورت ارزیابی عملکرد و احتمال ترمیم کابینه به‌عنوان راهی پیش از استیضاح مطرح شده است.

از سوی دیگر، ترمیم کابینه نباید حتما از مسیر استیضاح عبور کند. استیضاح ابزار نظارتی مجلس است، اما تغییر مدیر ناکارآمد پیش از رسیدن کار به استیضاح، اختیار و مسئولیت رئیس‌جمهور است. اگر پزشکیان به این جمع‌بندی رسیده که برخی وزرا و مدیران نمی‌توانند بار مسئولیت خود را به دوش بکشند، بهتر است خودش پیش‌قدم شود؛ هم برای حفظ اعتبار دولت و هم برای جلوگیری از فرسایش رابطه دولت و مجلس.

مردم امروز بیش از هر چیز به دولتی نیاز دارند که شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشد؛ کابینه‌ای که مدیر ضعیف را صرفا به دلیل رفاقت حفظ کند، دیر یا زود هزینه این ملاحظه‌کاری را از اعتماد عمومی خواهد پرداخت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترمیم کابینه دولت وزرای ضعیف استیضاح مجلس برکناری ترمیم م پزشکیان
عکس: بازیگر معروف سینما وقتی پاسدار بود!
بازخوانی تاریخ؛ در تخت جمشید حتی یک زن نیست؛ پس این‌همه نام زنانه از کجاست؟
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
حکومت فعلی ایران یک دولت تسلیم‌شونده نیست/ اکثریت ایرانی‌ها خواستار تسلیم مقابل آمریکا نیستند
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید
تصاویر مقام اطلاعاتی که به جای سردار رادان شهید شد
لحظات قتل وحشیانه اسیران انصارالله یمن +18
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»
سه‌قلو‌هایی که رتبه برتر کنکور تجربی شدند + عکس
تشویق ایران توسط ترامپ برای ساخت بمب اتم! + زیرنویس
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
سخنان جنجالی پسر پزشکیان درباره یمن را ببینید
ادعای تلویزیون اسرائیل از برنامه ترامپ برای دو سال جنگ با ایران! + زیرنویس
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
گزارش خبرساز مجری صداوسیما حین مسابقه تکواندو
ارسال پاسخ آمریکا به طرح ۷ روزه ایران برای پایان جنگ؛ قطر پیام را منتقل کرد
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
نسخه انگلیسی بازی ریحانه پارسا در سریال پرحاشیه
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۸ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۱۰۲ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۳ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
حمله شدید سعید جلیلی به حسن روحانی را ببینید  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۷۰ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۷۰ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۵ نظر)
استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند  (۶۰ نظر)
بن بست در مذاکرات ایران و آمریکا؛ تهران پیشنهاد آمریکا را رد کرد؟ / «همه طرف‌ها در آماده‌باش نظامی هستند»  (۵۵ نظر)
بانک رسالت از هیچ هم پول درمی‌آورد؟ / اقساطِ وام پرداخت‌نشده و پیامک هشدار برای ضامن!  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005rZ4
tabnak.ir/005rZ4