آقای رئیس‌جمهور، مردم برای اداره بهتر کشور به دولت رای داده‌اند، نه برای اینکه هزینه ضعف عملکرد مدیران را از جیب و سفره خود بپردازند؛ اگر وزیری از عهده مسئولیتش برنمی‌آید، تغییر او تصمیمی برای حفظ دولت است، نه عقب‌نشینی.

مسئله را نباید پیچیده کرد؛ در هر دولتی ممکن است وزیری انتخاب شود که در ادامه مسیر، آنطور که انتظار می‌رود عمل نکند. مهم این نیست که چه کسی در روز رای اعتماد چه وعده‌ای داده یا چه رابطه و سابقه‌ای با رئیس‌جمهور دارد؛ مهم این است که امروز در برابر مردم چه کارنامه‌ای روی میز است. اگر یک وزارتخانه در حل مسائل مردم ناتوان مانده، اگر تصمیم‌ها مدام به تأخیر می‌افتد، اگر یک مدیر به جای حل مسئله، خود به بخشی از مسئله تبدیل شده، اصرار بر حفظ او دیگر نشانه وفاداری نیست؛ هزینه‌تراشی برای دولت و جامعه است.

آقای پزشکیان، کلاهتان را قاضی کنید. از رودربایستی، رفاقت و ملاحظات شخصی و سیاسی عبور کنید و یک‌بار کابینه را نه با عینک روابط، بلکه با عینک کارآمدی ببینید. مردم با شاخص‌های پیچیده مدیریتی قضاوت نمی‌کنند؛ نتیجه را در قیمت‌ها، اشتغال، خدمات، انرژی، مسکن، تولید و آرامش زندگی روزمره خود می‌بینند. هر روزی که یک مدیر ضعیف در جای خود باقی می‌ماند، این مردم هستند که هزینه آن ضعف را می‌پردازند. حتی در بحث‌های اخیر مجلس نیز اصل ضرورت ارزیابی عملکرد و احتمال ترمیم کابینه به‌عنوان راهی پیش از استیضاح مطرح شده است.

از سوی دیگر، ترمیم کابینه نباید حتما از مسیر استیضاح عبور کند. استیضاح ابزار نظارتی مجلس است، اما تغییر مدیر ناکارآمد پیش از رسیدن کار به استیضاح، اختیار و مسئولیت رئیس‌جمهور است. اگر پزشکیان به این جمع‌بندی رسیده که برخی وزرا و مدیران نمی‌توانند بار مسئولیت خود را به دوش بکشند، بهتر است خودش پیش‌قدم شود؛ هم برای حفظ اعتبار دولت و هم برای جلوگیری از فرسایش رابطه دولت و مجلس.

مردم امروز بیش از هر چیز به دولتی نیاز دارند که شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشد؛ کابینه‌ای که مدیر ضعیف را صرفا به دلیل رفاقت حفظ کند، دیر یا زود هزینه این ملاحظه‌کاری را از اعتماد عمومی خواهد پرداخت.