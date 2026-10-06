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ارز رها شده؛ مجلس کجای ماجراست؟

بهروز محبی نجم آبادی
کد خبر: ۱۳۹۷۵۴۳
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1065 بازدید
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۱۰

ارز رها شده؛ مجلس کجای ماجراست؟

موضوع ارز امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیریت نیاز دارد، نه رهاشدگی. نگاه صفر و یکی میان «آزادسازی کامل» و «تثبیت دستوری» راهگشا نیست؛ آنچه در برنامه هفتم نیز بر آن تأکید شده، شناور مدیریت‌شده است. اما وقتی نرخ ارز بدون ابزارهای مؤثر مدیریت شود و اسکناس خارجی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود، نتیجه چیزی جز افزایش تورم انتظاری و فشار بیشتر بر معیشت مردم نخواهد بود.

در شرایط جنگی، نمی‌توان بازار ارز را به حال خود رها کرد و بعد از مردم انتظار داشت هزینه تصمیم‌های اقتصادی را بپردازند. دولت، بانک مرکزی، مجلس و دستگاه قضایی باید همزمان پای کار بیایند و برای یک دوره مشخص، یک برنامه روشن و قابل سنجش برای مدیریت بازار ارائه کنند. اینکه ارز در کوچه و بازار و فضای مجازی به‌صورت غیرشفاف معامله شود و سایت‌ها و کانال‌های قیمت‌ساز بر انتظارات عمومی اثر بگذارند، با مفهوم مدیریت بازار فاصله جدی دارد.

از سوی دیگر، اگر قرار است «آقایی دلار» از اقتصاد ایران کنار گذاشته شود، این شعار باید به سیاست عملی تبدیل شود. ارز حاصل از صادرات، تعهدات ارزی و منابع ارزی کشور باید در یک چارچوب شفاف مدیریت شود و نیاز واقعی اقتصاد از مسیرهای رسمی پاسخ بگیرد. نمی‌توان از یک طرف از حذف وابستگی به دلار سخن گفت و از طرف دیگر اجازه داد قیمت‌های غیررسمی و انتظارات شکل‌گرفته در فضای مجازی، نبض اقتصاد را در دست بگیرند.

در این میان، مجلس نیز نمی‌تواند صرفا با نطق و تذکر از کنار مسئله عبور کند. مجلس ناظر بر دولت است و اگر معتقد است بازار ارز رها شده، باید ابزارهای نظارتی و قانون‌گذاری خود را فعال کند. شرایط جنگی، مسئولیت نمایندگان را بیشتر می‌کند، نه کمتر؛ مردم انتظار دارند به جای مقصرسازی‌های روزمره، یک تصمیم مشخص، یک برنامه روشن و یک سازوکار پاسخگو برای کنترل بازار ببینند.

بحران ارز فقط بحران یک عدد روی تابلو صرافی‌ها نیست؛ بحران اعتماد، معیشت و امنیت اقتصادی مردم است. اگر قرار باشد هر روز نرخ ارز افزایش پیدا کند و مسئولان نیز میان خود مسئولیت را جابه‌جا کنند، طبیعی است که هزینه اصلی را مردم بپردازند. اکنون وقت اقدام است؛ بازار ارز نه با شعار آرام می‌شود و نه با انفعال.

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محبی نجم آبادی مجلس قیمت ارز افزایش قیمت ارز سران سه قوه کنترل قیمت ارز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
7
پاسخ
مجلس با جلسات مجازی؟؟؟ مردم همیشه میدان هستند و شهامت دارند و پای کارند ولی نمایندگان مجلس عمدتا جلساتشون مجازیه!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
نماینده ای که دقدقه مردم را ندارد چه باشد و چه نباشد فرقی نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
5
پاسخ
مقاله زیبایی بود، ولی نمایشی و برای کاهش اثرات روانی بر جامعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
6
پاسخ
کلا کار مجلس شده تولید لوایحی گه مردم را محدودتر می کنند. دریغ از یک طرح و لایحه که در جهت بهبود معیشت مردم باشد.
ناشناس
|
Canada
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
3
پاسخ
مملکت رو حسابه این که فیلم در میارن واقعیت نداره وقتی استاد افزایش قیمت دلار دکتر همتی دلار رو از ۱۹۰ میاره ۲۷۰ بعد میگه ده هزار دلار با قیمت ۲۷۰ میفروشه یعنی چی یعنی همه مسوولین دعوت دارن سر سفره دیگه فیلماشون معلومه مثل خودرو تو بازار بالا میبرن تا جایی که بره بعد قیمت کارخونه رو افزایش میدن
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
اجناس و کالا چی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
1
1
پاسخ
همتی همه رو دلال دلار کرده! خود آمریکایی ها ۱۰ هزار دلار یکجا پس انداز ندارن اما اینجا ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
مگر مجلس مصوب نکرده بود سقف قیمت دلار 130 هزار تومن؟
دلیل دولت برای این افزایش تک ترخی شدن ارز بود که نشد
دولار دولتی پرا 172000 تومن شده؟
فروش دلار با کارت ملی چرا 250000 تومن به بالا هست ؟
چرا باید دلار بشه 280 هزار تومن؟
سکوت مجلس در برابر مصوبات خودش نشانه چیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
1
پاسخ
کودکستان ها باز اند

مجلس کماکان آنلاین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
0
0
پاسخ
چرا حالا که راههای ورود ارز به کشور با محدودیت زیاد مواجه شده مجوزهای صادر می شود که باعث می گردد ارز با منشای داخلی هم حتی از ایران خارج گردد و آن مجوز اعطای امتیاز واردات خودرو خارجی برای کسانی که اقامت خارج دارند . آیا زمان اجرای این آلان است؟ خودکرده را تدبیر نیست
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