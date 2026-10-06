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زن ارسال‌کننده تصاویر رژه فسا بازداشت شد

یک زن که همزمان با برگزاری رژه «اقتدار جانفدایان» در شهرستان فسا از این مراسم فیلمبرداری و تصاویر را برای شبکه «اینترنشنال» ارسال کرده بود، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۵۳۵
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1793 بازدید
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بازداشت

به گزارش تابناک؛ فردی که اقدام به تهیه و ارسال تصاویر رژه «اقتدار جانفدایان» شهرستان فسا برای یک شبکه ماهواره‌ای خارج از کشور کرده بود، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و دستگیر شد.

بر اساس این گزارش، این فرد که یک زن است، همزمان با برگزاری رژه «اقتدار جانفدایان» در شهرستان فسا اقدام به فیلمبرداری از این مراسم کرده و تصاویر تهیه‌شده را برای شبکه «اینترنشنال» ارسال کرده است.

این فرد پس از شناسایی در جریان رصد‌های اطلاعاتی و امنیتی، با انجام اقدامات لازم دستگیر و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع مربوط شده است.

بر اساس این گزارش، تهیه و ارسال محتوا، گزارش یا اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور، در صورت انطباق با عناوین مجرمانه، می‌تواند منجر به تشکیل پرونده قضایی و پیگرد قانونی شود.

در همین راستا به شهروندان توصیه شده است از همکاری با رسانه‌هایی که فعالیت آنها مشمول عناوین مجرمانه است، خودداری کرده و اخبار و اطلاعات را از مسیر‌های رسمی و قانونی دنبال کنند.

منبع: مهر

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فسا اینترنشنال بازداشت جانفدایان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
3
12
پاسخ
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