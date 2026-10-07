نماینده مردم اردکان و از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری، درباره دیدار رئیس‌جمهور با استیضاح‌کنندگان، گفت: پزشکیان بر ادامه مسیر فعلی تأکید دارد، اما مجلس همچنان بر ضرورت اصلاح عملکرد دولت و پیگیری موضوع استیضاح تأکید می‌کند.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان استیضاح‌کننده اظهار کرد: رئیس‌جمهور اعتقادی به ترمیم کابینه ندارد و در این دیدار نیز بر این موضع تأکید کرده است.

به گفته وی، پزشکیان معتقد است تغییر اعضای دولت را در شرایط فعلی دنبال نمی‌کند و بر ادامه مسیر موجود تأکید دارد.

پوردهقان با اشاره به تغییر اخیر در وزارت نفت نیز گفت: این جابه‌جایی به گفته دولت، ناشی از عملکرد مدیریتی وزیر مربوطه نبوده و مسئله دیگری در این میان مطرح بوده که دولت را به این تصمیم رسانده است.

وی افزود: درباره جزئیات این موضوع هنوز اطلاعات شفافی در اختیار مجلس نیست و نمی‌توان با قاطعیت گفت که رئیس‌جمهور به دلیل نارضایتی از عملکرد کاری، تصمیم به تغییر گرفته است.

این نماینده مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح در برخی بخش‌های دولت گفت: مجلس معتقد است رئیس‌جمهور باید برای بهبود عملکرد کابینه خود دست به تغییراتی بزند.