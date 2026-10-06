عکس: زنگِ خاموشی در مدارس جزایر یونان

پیش از آنکه نخستین پرتوهای خورشید بر دریای «ایونی» بتابد، نوجوانان جزیره کوچک «کالاموس» با کوله‌پشتی‌هایشان سوار بر تاکسی دریایی می‌شوند تا مسیری نیم‌ساعته را تا خشکی اصلی طی کنند. این سفرِ روزانه، تنها بخشی از یک بحران خاموش در سراسر اروپا است: کاهش نرخ تولد و پیریِ جمعیت. حالا این بحران به پشتِ درهای مدارس رسیده؛ جایی که در جزیره کالاموس، تنها دو دانش‌آموز در مدرسه ابتدایی باقی مانده‌اند و با رفتن آن‌ها، آخرین چراغِ مدرسه برای همیشه خاموش خواهد شد.