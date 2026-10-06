عکس: عملیات گسترده سازمان مبارزه با تروریسم عراق
سازمان مبارزه با تروریسم عراق (CTS) در قالب یک طرح امنیتی هماهنگ و فراگیر، عملیات ویژهای را در سه استان نجف، دیوانیه و واسط آغاز کرد. مقامات امنیتی هدف از اجرای این عملیات را رصد، شناسایی و خنثیسازی هرگونه فعالیت تهدیدآمیز علیه جان شهروندان و تضمین ثبات و آرامش در این مناطق عنوان کردهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل مبارزه با تروریسم عراق
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