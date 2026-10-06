عکس: مسابقات سنتی برج انسانی در اسپانیا
گروههایی با لباسهای رنگارنگ در شهر تاراگونای اسپانیا گرد هم آمدند تا در رقابتی سنتی، بلندترین و پیچیدهترین برجهای انسانی را بسازند. این برجها که «کاستییس» (Castells) نام دارند، سنتی بازمانده از قرن هجدهم در منطقه کاتالونیا هستند که نمادی از همبستگی، کار تیمی و غرور فرهنگی این سرزمین محسوب میشوند.
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برچسبها:عکس بین الملل اسپانیا مسابقات سنتی برج انسانی
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