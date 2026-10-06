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کد خبر: ۱۳۹۷۴۹۱
بازدید: ۹۹۴
نظرات: ۱

عکس: مسابقات سنتی برج انسانی در اسپانیا

گروه‌هایی با لباس‌های رنگارنگ در شهر تاراگونای اسپانیا گرد هم آمدند تا در رقابتی سنتی، بلندترین و پیچیده‌ترین برج‌های انسانی را بسازند. این برج‌ها که «کاستی‌یس» (Castells) نام دارند، سنتی بازمانده از قرن هجدهم در منطقه کاتالونیا هستند که نمادی از همبستگی، کار تیمی و غرور فرهنگی این سرزمین محسوب می‌شوند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل اسپانیا مسابقات سنتی برج انسانی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹
چه عکس های قشنگی گذاشتید
پاسخ
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