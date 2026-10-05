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اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های شرایط خاص اعلام شد

اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در دو کدرشته‌محل دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۷۴۵۳
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سازمان سنجش

به گزارش تابناک و بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، آن دسته از متقاضیانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره (کدرشته‌محل ۲۸۲۹، مهندسی حرفه‌ای معماری) و آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (کدرشته‌محل ۲۶۴۵ دوره نوبت دوم، مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری) اعلام شده است، باید مطابق برنامه زمانی تعیین‌شده و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مؤسسات مربوط مراجعه کنند.

دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره

مصاحبه معرفی‌شدگان این دانشگاه برای برادران و خواهران از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۴ مهر تا چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

محل برگزاری مصاحبه، تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، خیابان شهید فلاح‌پور، پلاک ۲۹، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه غیردولتی بین‌المللی سوره اعلام شده است.

معرفی‌شدگان لازم است اصل شناسنامه و کارت ملی، اصل دانشنامه یا گواهی موقت دوره کاردانی به همراه ریزنمرات دوره کاردانی را همراه داشته باشند.

آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

مصاحبه معرفی‌شدگان این آموزشکده نیز برای برادران و خواهران از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ روزهای چهارشنبه ۱۵ مهر تا پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

محل انجام مصاحبه، تهران، خیابان شریعتی، خیابان معلم، خیابان مرودشت، آموزشکده فنی نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

معرفی‌شدگان این آموزشکده باید سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه، سه سری تصویر از پشت و روی کارت ملی، سه سری تصویر گواهینامه مدرک تحصیلی کاردانی یا مدرک دال بر فارغ‌التحصیلی در مقطع کاردانی و سه قطعه عکس به همراه داشته باشند.

همچنین در صورت عضویت در بسیج یا داشتن کارت پایان خدمت، ارائه تصویر مدارک مربوط نیز ضروری است.

 

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