چیپس سالم و خوشمزه با کدو سبز

چیپس کدو سبز یک میان‌وعده خانگی متفاوت و ترد است که می‌توان آن را با مقدار کمی روغن و نمک در فر یا ایرفرایر آماده کرد.

به گزارش تابناک؛ چیپس کدو سبز یک میان‌وعده خانگی متفاوت و ترد است که می‌توان آن را با مقدار کمی روغن و نمک در فر یا ایرفرایر آماده کرد. راز خوشمزگی این چیپس، برش‌های بسیار نازک و گرفتن آب اضافی کدوهاست؛ روشی ساده که نتیجه‌ای ترد و خوش‌عطر به همراه دارد.

مواد لازم برای چیپس کدو سبز

کدو سبز تازه و سفت ۲ تا ۳ عدد

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری

نمک حدود ۱ قاشق چای‌خوری

پاپریکا به مقدار لازم

فلفل سیاه به مقدار لازم

آویشن یا پودر سبزی خشک اختیاری

پودر سیر اختیاری

مقدار روغن و نمک را می‌توان بر اساس ذائقه کاهش داد. برای طعم بیشتر نیز می‌توانید از پاپریکا، آویشن، پودر سیر یا فلفل سیاه استفاده کنید.

طرز تهیه چیپس کدو سبز در فر

مرحله اول؛ کدو‌ها را نازک برش بزنید

کدو‌های تازه و سفت را بشویید و دو سر آنها را جدا کنید. پوست کدو را نگیرید و آن را به صورت حلقه‌های بسیار نازک و تقریباً یکدست برش بزنید.

ضخامت حدود ۲ میلی‌متر برای تهیه چیپس مناسب است. هرچه برش‌ها یکنواخت‌تر باشند، همه آنها تقریباً هم‌زمان ترد می‌شوند.

مرحله دوم؛ آب کدو را بگیرید

حلقه‌های کدو را روی یک دستمال تمیز قرار دهید و مقدار کمی نمک روی آنها بپاشید. حدود ۳۰ دقیقه صبر کنید تا آب اضافی کدو خارج شود.

سپس با دستمال تمیز رطوبت سطح برش‌ها را کاملاً بگیرید. این مرحله یکی از مهم‌ترین راز‌های ترد شدن چیپس کدو سبز است.

مرحله سوم؛ روغن و ادویه اضافه کنید

کدو‌های خشک‌شده را داخل یک کاسه بریزید. مقدار کمی روغن زیتون، پاپریکا، فلفل سیاه و در صورت تمایل آویشن یا پودر سیر اضافه کنید.

مواد را به‌آرامی مخلوط کنید تا ادویه و روغن به همه برش‌ها برسد.

مرحله چهارم؛ کدو‌ها را در فر قرار دهید

کف سینی فر را با کاغذ روغنی بپوشانید و حلقه‌های کدو را در یک لایه و با فاصله از یکدیگر بچینید. روی هم قرار گرفتن برش‌ها باعث حبس رطوبت و نرم شدن چیپس می‌شود.

فر را روی حدود ۱۱۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید و سینی را داخل فر قرار دهید. حدود ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان لازم است، اما زمان دقیق به ضخامت کدو، میزان آب آن و قدرت فر بستگی دارد.

در میانه پخت، برش‌ها را برگردانید تا دو طرف آنها یکنواخت‌تر خشک و ترد شود.

طرز تهیه چیپس کدو سبز در ایرفرایر

اگر ایرفرایر دارید، می‌توانید چیپس کدو سبز را با روغن بسیار کم آماده کنید.

نکته توضیح

برش کدو بسیار نازک و یکدست

روغن مقدار کم

چیدن کدو بدون روی هم قرار گرفتن

زمان و دما وابسته به مدل دستگاه

بررسی در طول پخت مرتب کنترل شود

در ایرفرایر، دما و زمان دقیق به مدل دستگاه و ضخامت برش‌ها بستگی دارد؛ بنابراین بهتر است اولین بار چیپس‌ها را مرتب بررسی کنید تا نسوزند.

راز ترد شدن چیپس کدو سبز چیست؟

مهم‌ترین نکته، گرفتن آب اضافی کدو است. کدو سبز آب زیادی دارد و اگر رطوبت آن قبل از ورود به فر گرفته نشود، ممکن است به جای چیپس ترد، کدوی نرم و برشته داشته باشید.

حرارت ملایم نیز کمک می‌کند آب کدو به‌تدریج خارج شود. حرارت بسیار زیاد ممکن است سطح برش‌ها را سریع تیره کند، در حالی که داخل آنها هنوز مرطوب باشد.

برای خوشمزه‌تر شدن چیپس کدو چه ادویه‌ای بزنیم؟

کدو سبز طعم ملایمی دارد و به‌خوبی با ادویه‌های مختلف ترکیب می‌شود.

پاپریکا + آویشن + پودر سیر یکی از ترکیب‌های مناسب برای طعم‌دار کردن این چیپس است. برای کودکان بهتر است مقدار فلفل و نمک کمتر باشد.

برای بزرگسالان نیز می‌توان از ترکیب پاپریکا، فلفل سیاه، آویشن و مقدار کمی پنیر پارمزان استفاده کرد.

آیا چیپس کدو سبز از چیپس معمولی سالم‌تر است؟

اگر چیپس کدو سبز با روغن و نمک کم و بدون سرخ کردن عمیق تهیه شود، می‌تواند راهی برای اضافه کردن سبزیجات به میان‌وعده باشد. کدو سبز به‌طور طبیعی کم‌کالری است و فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی دارد.

البته «خانگی» بودن به معنی نامحدود بودن مصرف نیست؛ مقدار روغن، نمک و حجم مصرف همچنان اهمیت دارد. همچنین حرارت می‌تواند بخشی از برخی مواد مغذی را کاهش دهد.

چرا چیپس کدو بعد از مدتی نرم می‌شود؟

اگر چیپس را بلافاصله بعد از خارج کردن از فر داخل ظرف دربسته بریزید، بخار و رطوبت باقی‌مانده می‌تواند باعث نرم شدن آن شود.

اجازه دهید چیپس‌ها کاملاً خنک شوند و سپس آنها را در ظرف دربسته قرار دهید. اگر بعد از مدتی نرم شدند، می‌توانید آنها را برای مدت کوتاهی با حرارت ملایم دوباره در فر یا ایرفرایر قرار دهید.

جمع‌بندی

برای درست کردن چیپس کدو سبز ترد و خوشمزه لازم نیست روغن زیادی مصرف کنید. کدو‌ها را نازک برش بزنید، آب اضافی آنها را بگیرید، با مقدار کمی روغن و ادویه طعم‌دار کنید و با حرارت ملایم در فر یا ایرفرایر خشک کنید. نتیجه یک میان‌وعده متفاوت و خانگی خواهد بود.