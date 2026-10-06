آموزش بمب ترند این روزها

بومبای نوعی غذای خمیری سرخ شده است که شکمش را با موادی مانند ژامبون، پنیر خامه‌ای، پنیر پیتزا و... پر می‌کنند.

به گزارش تابناک؛ امروز فست فودها یکی از مهم‌ترین گروه‌های غذایی در جهان هستند که تنوع بالایی دارند و به عنوان غذایی مدرن با طعم و سبک جدید جای خود را در برنامه غذایی مردم دنیا باز کرده‌اند.

بومبای نوعی غذای مدرن است که این روزها ترند شده است. بومبای نوعی خمیر ترد و خوشمزه است که با موادی مانند کالباس، پنیر پیتزا و... پر شده و همراه با پودر سوخاری داخل روغن داغ سرخ شده است.

این غذا برای مهمانی و تولد یک انتخاب بسیار مناسب است. اگر دوست دارید این غذای خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه بومبای همراه ما باشید.

مواد لازم برای تهیه بومبای

برای خمیر

آرد سفید قنادی: 3 لیوان

شیر: 2 لیوان

تخم مرغ: 2 عدد

پودر خمیرمایه فوری: 1 قاشق غذاخوری

روغن مایع: 4 قاشق غذاخوری

شکر: 1 قاشق غذاخوری

نمک: 1 قاشق غذاخوری

پودر سوخاری پولکی: به میزان لازم

روغن برای سرخ کردن: به میزان لازم

مواد میانی

کالباس: 250 گرم

پنیر خامه‌ای: 300 گرم

پنیر پیتزا: 1 لیوان

پودر آویشن: به میزان لازم

نمک و فلفل: به میزان لازم



طرز تهیه بومبای

مرحله اول؛ درست کردن خمیر:

آرد را داخل یک کاسه مناسب بریزید، سپس پودر خمیر مایه، شکر و نمک را اضافه کنید و هم بزنید تا یکدست شود.

حالا تخم مرغ‌ها را اضافه کنید و بعد شیر را کم کم اضافه کنید و با دست هم بزنید.

وقتی مواد کاملا با هم مخلوط شد، خمیر را که هنوز چسبناک است از کاسه روی میز کار بریزید.

مقداری آرد روی خمیر بپاشید و با دست خمیر را به مدت 10 دقیقه خوب ورز بدهید تا زمانی که خمیر دیگر به دستتان نچسبد.

خمیر را داخل کاسه برگردانید و روی ظرف را با حوله تمیز بپوشانید.

اجازه بدهید خمیر در محیط آشپزخانه به مدت 1 ساعت استراحت کند.

مرحله دوم؛ درست کردن مواد میانی:

کالباس‌ها را با چاقو به صورت ریز خرد کنید و توی ظرف بریزید، سپس پنیر خامه‌ای، پنیر پیتزا، نمک، فلفل و آویشن را اضافه کنید و مواد را با قاشق خوب هم بزنید تا کاملا یکدست شود.

مرحله سوم؛ سرخ کردن بومبای:

خمیر را بعد از اینکه استراحت کرد روی میز کار قرار بدهید و یک دقیقه دیگر ورز بدهید تا پف خمیر گرفته شود.

حالا خمیر را به شش چانه مساوی تقسیم کنید.

هر چانه را روی میز کار قرار بدهید و با دست باز کنید.

دو قاشق غذاخوری سرپر از مواد میانی وسط خمیر بریزید.

حالا دو سر خمیر را به هم نزدیک کنید و با انگشت به هم بچسبانید طوری که کاملا خمیر به هم بچسبد.

بعد با دست دوباره خمیر را مانند چانه نان گرد کنید.

بومبای را ابتدا داخل شیر خیس کنید، سپس داخل پودر سوخاری بغلتانید تا همه جای آن با پودر سوخاری پوشانده شود.

توی یک ماهی تابه گود روغن سرخ کردنی بریزید تا جایی که بومبای غوطه‌ور باشد.

اجازه بدهید روغن کاملا داغ شود، سپس بومبای‌ها را یکی یکی توی روغن داغ سرخ کنید.

بومبای را با هر نوع سسی که دوست دارید سرو کنید، نوش جان.

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نکات کلیدی

انواع آردهای مناسب برای تهیه خمیر شامل آرد جو، آرد گندم، آرد سفید، آرد گندم سبوس‌دار، آرد ذرت و آرد ارزن است. نکته مهمی که در مورد آرد باید به آن توجه داشته باشید، این است که کیفیت آرد‌های موجود در بازار متفاوت است. به همین دلیل متناسب با کیفیت آرد ممکن است میزان آن کم‌تر یا بیش‌تر از مقداری شود که در دستور گفته شده است؛ بنابراین موقع اضافه کردن آرد به این مسئله توجه داشته باشید. اگر دیدید مواد شما درحال سفت شدن است و هنوز مقداری از آرد باقی مانده است؛ یعنی آردی که اضافه کرده‌اید، کافی است و بقیه را اضافه نکنید. اگر میزان آرد را طبق دستور اضافه کردید و دیدید که خمیر شما هنوز به دست میچسبد؛ یعنی باید کمی بیش‌تر به آن آرد اضافه کنید. بنابراین شما همیشه مقدار آردی را که در دستور گفته شده است، تهیه کنید؛ ولی ممکن است این مقدار باتوجه به کیفیت و نوع آرد کم یا زیاد شود.‌

خمیر مایه یا مخمر یکی از انواع مخمر است که در پخت نان، پیراشکی، پیتزا و ... از آن استفاده می‌شود. استفاده از پودر خمیر مایه در خمیر باعث تولید گاز کربنیک و مواد آلی می‌شود و در نتیجه افزایش حجم خمیر و عطر و طعم خوب آن را به همراه خواهد داشت و نان و شیرینی را پوک و توخالی می‌کند. پودر خمیر مایه را می‌توانید در منزل و در محیطی که زیاد گرم نباشد، نگهداری کنید. پس از باز کردن بسته خمیرمایه حتما آن را در فریزر نگه دارید. خمیر مایه بعد از چند ماه کیفیت اولیه خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین بهتر است آن را به اندازه‌ای که مصرف دارید، خریداری کنید.

منبع: فرارو