عکس: تعطیلات روز ملی چین
همزمان با آغاز تعطیلات روز ملی در چین که به “هفته طلایی” (از ۱ تا ۷ اکتبر) شهرت دارد، میلیونها شهروند این کشور با حضور در مناطق مختلف، از قلههای کوهستانی «یونتای» در استان جیانگسو گرفته تا مراکز فرهنگی در شاندونگ و تماشای طلوع خورشید در جیلین، این مناسبت ملی را با فعالیتهای متنوع گردشگری سپری میکنند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:عکس بین الملل روز ملی چین گردشگری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.