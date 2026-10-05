عکس: تعطیلات روز ملی چین

همزمان با آغاز تعطیلات روز ملی در چین که به “هفته طلایی” (از ۱ تا ۷ اکتبر) شهرت دارد، میلیون‌ها شهروند این کشور با حضور در مناطق مختلف، از قله‌های کوهستانی «یون‌تای» در استان جیانگ‌سو گرفته تا مراکز فرهنگی در شاندونگ و تماشای طلوع خورشید در جی‌لین، این مناسبت ملی را با فعالیت‌های متنوع گردشگری سپری می‌کنند.