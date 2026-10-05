خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید

امیر شریعتمداری با نام هنری «امیر شریعت» پسر محمد شریعتمداری وزیر پیشین وزارتخانه‌های صمت، کار و بازرگانی خواننده شده و البته با توجه به کیفیت آثارش در فضای مجازی سوژه شده است. امیر شریعت متولد ۲ تیر ۱۳۶۷ است و پیش از فعالیت در موسیقی، در سینما و شبکه نمایش خانگی فعالیت داشت و نقش کوتاهی در سریال شهرزاد که داماد شریعتمداری تهیه کننده‌اش بود، داشت.