نبض خبر
خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید
امیر شریعتمداری با نام هنری «امیر شریعت» پسر محمد شریعتمداری وزیر پیشین وزارتخانههای صمت، کار و بازرگانی خواننده شده و البته با توجه به کیفیت آثارش در فضای مجازی سوژه شده است. امیر شریعت متولد ۲ تیر ۱۳۶۷ است و پیش از فعالیت در موسیقی، در سینما و شبکه نمایش خانگی فعالیت داشت و نقش کوتاهی در سریال شهرزاد که داماد شریعتمداری تهیه کنندهاش بود، داشت.
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برچسبها:نبض خبر امیر شریعتمداری خواننده ویدیو سریال شهرزاد
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
پدر ایشان علاوه بر وزیر بودن یک چهره امنیتی هم هستند و هنوز صاحب نفوذ و تغییردهنده شکل کابینه هستند
هیچ آرتیستی از اول عالی نبوده کارش،بنده خدارو بذارید دوتا موزیک بده بیرون بعد