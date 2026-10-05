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کد خبر:۱۳۹۷۳۷۸
کد خبر:۱۳۹۷۳۷۸
2779 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

خوانندگی پسر وزیر سابق را ببینید و بشنوید

امیر شریعتمداری با نام هنری «امیر شریعت» پسر محمد شریعتمداری وزیر پیشین وزارتخانه‌های صمت، کار و بازرگانی خواننده شده و البته با توجه به کیفیت آثارش در فضای مجازی سوژه شده است. امیر شریعت متولد ۲ تیر ۱۳۶۷ است و پیش از فعالیت در موسیقی، در سینما و شبکه نمایش خانگی فعالیت داشت و نقش کوتاهی در سریال شهرزاد که داماد شریعتمداری تهیه کننده‌اش بود، داشت.
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برچسب‌ها:
نبض خبر امیر شریعتمداری خواننده ویدیو سریال شهرزاد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
یاشار از سلماس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
2
34
پاسخ
بعد امثال بابای همین ها برای جوانهای مملکت نسخه می پیچند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
15
1
پاسخ
چه عینک قشنگی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
15
0
پاسخ
چه شعر قشنگی خواند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
2
15
پاسخ
عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
8
پاسخ
پدر ایشان علاوه بر وزیر بودن یک چهره امنیتی هم هستند و هنوز صاحب نفوذ و تغییردهنده شکل کابینه هستند
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
7
پاسخ
این شریعتمداری چرا آنقدر مصونیت داره؟؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
حالا چرا نمیخای خونه بری؟برو قهر نکن با بابا خوب نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
1
پاسخ
هیچ آرتیستی از اول عالی نبوده کارش،بنده خدارو بذارید دوتا موزیک بده بیرون بعد
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
ممنون از تابناک که ما را وادار به تفکر می کند...
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