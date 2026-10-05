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قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه/ نرخ رسمی حواله‌های ارزی اعلام شد

روند معاملات ارزی در سومین روز هفته نشان‌دهنده رسیدن قیمت دلار بازار آزاد به ۲۶۸ هزار تومان است. در همین حال، نرخ‌های خرید و فروش حواله در مرکز مبادله اعلام شد و رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش عملکرد، به موضوعاتی پیرامون مدیریت بازار ارز اشاره کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۷۳
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قیمت دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، در جریان معاملات سومین روز کاری هفته، بازار ارز تهران شاهد نوسانات نزولی بود. بر اساس مشاهدات میدانی از بازار آزاد، نرخ دلار آمریکا با ثبت یک کاهش اندک، در حال حاضر از محدوده ۲۷۰ هزار تومانی فاصله گرفته است و به نرخ ۲۶۸ هزار تومان رسیده است. در همین راستا، سایر ارزهای مهم نیز همسو با دلار حرکت کردند؛ به طوری که قیمت هر یورو در بازار آزاد به رقم ۲۹۹ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ درهم امارات نیز به سطح ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافته است.

از نرخ حواله دلار، یورو و درهم چه خبر؟

در سوی دیگر معاملات و در فضای رسمی‌تر اقتصاد کشور، داده‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، وضعیت متفاوتی را در بخش حواله ارزی نشان می‌دهد. طبق آخرین گزارش این مرکز، امروز نرخ خرید حواله دلار آمریکا ۱۷۴ هزار و ۶۹۵ تومان و نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز در سطح ۱۷۶ هزار و ۲۸۱ تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین در بخش حواله یورو، نرخ خرید ۱۹۶ هزار و ۵۹۴ تومان و نرخ فروش آن ۱۹۸ هزار و ۳۸۰ تومان ثبت شده است. برای حواله درهم امارات نیز نرخ خرید ۴۷ هزار و ۵۶۸ تومان و نرخ فروش ۴۸ هزار تومان تعیین شده است.

همتی: آمریکا و رژیم صهیونیستی بازار ارز را هدف قرار داده‌اند

در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی هم گفت: با مقاومت دلیرانه نیرو‌های مسلح و حضور مردم درصحنه، آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند از طریق جنگ به اهداف خود برسند. لذا، اینک وارد فاز جنگ اقتصادی شده‌اند و بخش مالی و بازار ارز را هدف قرار داده‌اند. بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود هر آنچه ضروری بداند برای مدیریت بازار ارز انجام می‌دهد. همتی همچنین از کاهش شتاب رشد نقدینگی خبر داد و گفت رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۵۴٫۴ درصد در مردادماه به ۵۱٫۶ درصد در پایان شهریورماه رسیده است.

 

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برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو بازار ارز نرخ حواله دلار حواله ارزی
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آکادمی شنا
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
0
پاسخ
مطمئن هستم دلار تا 280 هزار تومان هم بالا می رود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
از همه مسئولین محترم تشکر می کنیم که: رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۵۴٫۴ درصد در مردادماه را به ۵۱٫۶ درصد در پایان شهریورماه رساندند. موفق باشید
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