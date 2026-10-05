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بخشایش در گفتگو با تابناک:

استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند

نماینده امضاکننده طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره احتمال دیدار رئیس جمهور با استیضاح کنندگان گفت: بهتر است رئیس جمهور قبل از استیضاح وزیر در مجلس، نسبت به برکناری میدری اقدام کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۷۲
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2256 بازدید
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استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند

احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با موضوع استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و  رفاه اجتماعی و با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: مشکلات کشور افزایش پیدا کرده و نمایندگان نیز باید به جامعه نشان دهند که مسائل مردم را می‌بینند و برای حل آنها اقدام می‌کنند.

وی درباره احتمال برگزاری جلسه با استیضاح‌کنندگان و تلاش رئیس‌جمهور برای قانع کردن نمایندگان اظهار کرد: رئیس‌جمهور می‌تواند با نمایندگان صحبت کند، اما بعید می‌دانم صرفاً با صحبت بتواند استیضاح‌کنندگان را قانع کند.

بخشایش اردستانی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: مشکلاتی مانند گرانی، معیشت مردم، افزایش قیمت دلار و طلا و همچنین مسائل مربوط به جامعه کارگری، فشار زیادی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی نمایندگان باید به جامعه این پیام را منتقل کنند که مشکلات مردم را می‌فهمند و برای آنها اقدام می‌کنند.

دولت خودش برای برکناری میدری اقدام کند

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست دولت، پیش از آنکه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس به جریان بیفتد، خودش درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرد، گفت: اگر رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی برسد که وزیر را کنار بگذارد، این اقدام می‌تواند به نفع دولت و جامعه باشد؛ چراکه هم سر و صداها کاهش پیدا می‌کند و هم کار به استیضاح نمی‌رسد و رابطه مجلس و دولت نیز حفظ می‌شود.

وی ادامه داد: البته استیضاح حق نمایندگان است. همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود، اگر نماینده از حق استیضاح خود استفاده نکند، پس چه زمانی باید از این حق استفاده کند؟ نماینده باید اقدامی انجام دهد، چراکه امروز مردم به نمایندگان فشار می‌آورند و اگر نماینده هم کاری نکند، طبیعی است که با واکنش جامعه مواجه شود.

بخشایش اردستانی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس اظهار کرد: تذکر، تحقیق و تفحص و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان هستند و استیضاح در واقع آخرین مرحله این روند است. وزیر نیز بین دو لایه حرکت می‌کند؛ از یک طرف رئیس‌جمهور او را انتخاب می‌کند و از طرف دیگر برای ادامه فعالیت به رأی اعتماد مجلس نیاز دارد.

میدری ناپلئونی رأی اعتماد گرفت

این نماینده مجلس درباره عملکرد احمد میدری نیز گفت: آقای میدری زمانی که برای وزارت معرفی شد، با رأی ضعیفی از مجلس رأی اعتماد گرفت و به اصطلاح ناپلئونی رأی آورد. او نتوانست اعتماد نمایندگان را به شکل مطلوب جلب کند.

وی افزود: در ادامه نیز شرایط به گونه‌ای پیش رفت که بخشی از مسائل و حوادث کشور موجب شد ارزیابی عملکرد وزیر با تأخیر انجام شود، اما به نظر من در عملکرد او مشخص شد که وزیر موفقی نیست.

بخشایش اردستانی درباره توان مدیریتی میدری گفت: ممکن است ایشان نفر دوم خوبی باشد؛ یعنی اگر فردی بالای سر او باشد، شاید بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد، اما اینکه خودش در جایگاه تصمیم‌گیر اصلی قرار بگیرد، به نظر من موفق نبوده است و همواره درگیر مسائل مختلف بوده است.

احتمال رأی آوردن استیضاح

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر دولت برای برکناری میدری اقدام نکند و نمایندگان نیز قانع نشوند، آیا استیضاح رأی خواهد آورد، گفت: من احساس می‌کنم استیضاح رأی می‌آورد. ایشان در مرحله رأی اعتماد نیز رأی ضعیفی گرفت و طبیعی است که این بار احتمال رأی نیاوردن او بیشتر باشد.

استیضاح میدری رای می‌آورد / بهتر است دولت پیش از ورود مجلس خودش اقدام کند

وی در عین حال تأکید کرد: به نظر من بهتر است رئیس‌جمهور خودش برای برکناری ایشان اقدام کند، البته نه اینکه صرفاً او را از وزارت کنار بگذارد و در جای دیگری منصوب کند.

هشدار درباره تکرار تجربه همتی

بخشایش اردستانی در ادامه با اشاره به نحوه جابه‌جایی برخی مدیران دولت گفت: اتفاقی که درباره آقای همتی افتاد و پس از برکناری از وزارت اقتصاد، به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد، نمونه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. در گذشته نیز مرحوم هاشمی رفسنجانی پس از استیضاح مرحوم نوربخش، او را به بانک مرکزی برد.

وی خاطرنشان کرد: چنین اقدامی ممکن است این معنا را ایجاد کند که دولت به نظر مجلس بی‌اعتماد است. البته از نظر حقوقی رئیس‌جمهور اختیار چنین تصمیمی را دارد، اما مهم این است که نتیجه نهایی به نفع کشور و جامعه باشد.

بخشایش اردستانی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات جامعه گفت: در شرایط فعلی نمایندگان باید نسبت به مسائل مردم واکنش نشان دهند و از ابزارهای قانونی خود استفاده کنند.

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برچسب ها
احمد بخشایش اردستانی احمد میدری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی استیضاح میدری مجلس پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
1
پاسخ
هر دم از این باغ بری می رسد

تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی محاله محاله محاله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
پزشکیان، وزیر نفت را به دلیل تلاش برای برکناری محمد شریعتمداری از پتروشیمی خلیج فارس، بلافاصله عزل میکند اما از وزیر بی کفایت کار و رفاه حمایت میکند. رابطه بین نهج البلاغه خوانی رئیس جمهور و اقدامات حزبی و سیاسی اش در دولت، اوج فریبکاری فردی را نشان میدهد که از نهج البلاغه سخن میگوید و خلاف آن عمل میکند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
6
پاسخ
چرا هیچ کدوم از نمایندگان در خصوص گرونی محصولات کشاورزی و دام و طیور نگران نیست عملکرد وزیر جهاد کشاورزی که از همه وزرا فاجعه بارتره فقط عنوان میکنند که کمبود نداریم که البته درست هم هست کمبود نداریم ولی انقدر قیمتها رو بالا بردن که مردم قدرت خرید ندارن خوب در چنین شرایطی که توان خرید ندارند کمبود هم احساس نخواهد شد البته که قیمتها هم همچنان رو به افزایش هست وعملکرد وزیر جهاد کشاورزی هم براین اساس از نظر مجلسیها که غالبا از اعضای محترم هیات علمی هستند ودریافتی حقوق خوبی دارن مطلوب و مورد قبول بوده و مردم هم اگر توان خرید ندارن این دیگه مشکل مردم هست نه عملکرد وزیز جهاد کشاورزی ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
ناشناس
|
Finland
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
فهمیدن مشکلات بدون هبچ راهکاری یا عملی برای من نون و آب نمیشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
چرا ضعیف ترین وزیر تاریخ آموزش و پرورش کشور را استیضاح نمی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
1
0
پاسخ
حالا این را استیضاح کردید چه کس متخصص دیگه ای را دارید سرکار بگذارید چرا صورت مسعله را پاک میکنید وآیا اگر کس دیگه ای بیاید چه تضمینی بابت بهبود شرایط هست واینکه همه جای اقتصاد وتولید مشکل داره وباید کل وزیران استیضاح بشن برای اون چه برنامه ای دارید دوستان مجلس نشین شما به عنوان قانون گذار چه ایده ای دارید واینکه شما خودتون باچند درصد رای مردم وارد مجلس شدید وچیکار تا الان کردید یعنی کارنامه عمل شما با دولت‌های فرقی نداره چون شما باید با تصویب قوانین درست به دولت ومردم یاری دهید به عنوان نمایندگان مردم
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
2
پاسخ
سلام تاریخ ازخیانت میپری به بازنشستگان خواهد نوشت.پدرهرچه بازنشسته راپرآورد .ثروتش رادویاسه سال دیگه ببینید
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
با چه زبان باید گفت. زبان استیضاح زبان مردم نیست بلکه همکاری نمایندگان با وزرا و برگزاری جلسات هم اندیشی جهت بهبود شرایط اقتصادی اهم است. اگر وزیر مربوطه با نمایندگان همکاری نکرد آن‌زمان می‌توانند بگویند ما چندین طرح به وزیر دادیم و ایشان عمل نکرد. فراموش نکنیم تنها زبان استیضاح زبان نمایندگان نباید باشد مخصوصا در شرایط جنگی.
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