عموپورنگ روی پرده سینما!

همزمان با برگزاری سی و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان، پوستر فیلم عموی بچه ها منتشر شد.

به گزارش تابناک؛ عموی بچه ها به کارگردانی احمد درویشعلی پور و تهیه کنندگی علی قائم‌مقامی در بخش مسابقه جشنواره حضور دارد.

پوستر و لوگو "عموی بچه ها" توسط بهزاد خورشیدی طراحی شده است.

در این فیلم بازیگرانی همچون داریوش فرضیایی، نعیمه نظام‌دوست، هومن برق‌نورد، ایمان صفا، رامین ناصرنصیر، حامد وکیلی، کمند امیرسلیمانی، پارسیا شکوری‌فرد، مرسانا نوروزی، سوفیا علیجانی و نادر سلیمانی حضور دارند.

عموی بچه ها از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است.