عکس: سی و هشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

اصفهان از ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵، میزبان سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان است. در نخستین روز از این رویداد که در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، آثار رقابتی به روی پرده رفتند و در کنار اکران ویژه برای داوران کودک و نوجوان، نشست‌های تخصصی با حضور اهالی رسانه و سینماگران آغاز به کار کرد. عکس: سارا ارفع الرفیعی