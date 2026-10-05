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گاف جنجالی رئیس دولت تروریستی آمریکا

رئیس دولت تروریستی آمریکا در گاف جدید خود انتخابات ریاست جمهوری برزیل را با هند اشتباه گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۵۰
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گاف ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل را با هند اشتباه گرفت و مدعی شد 125 میلیون نفر در دور نخست «انتخابات ریاست‌جمهوری هند» رأی داده‌اند و نتایج نیز بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری اعلام شده است.

ترامپ سپس با مقایسه این ادعای خود با روند شمارش آرا در آمریکا، مدعی شد در شهرها و ایالت‌هایی مانند دیترویت، فیلادلفیا و کالیفرنیا، با وجود تعداد کمتر آرا، اعلام نتایج گاه هفته‌ها طول می‌کشد و در پایان، نظام رأی‌گیری آمریکا را «فاسد» خواند. او در متن خود همچنین عبارت «دستکاری» را نوشت و سپس آن را به «محاسبه» اصلاح کرد.

با این حال، انتخابات مورد اشاره ترامپ در واقع در برزیل برگزار شده بود. حدود 125 میلیون رأی در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل به صندوق‌ها ریخته شد و فلاویو بولسونارو و لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا به دور دوم راه یافتند.
منبع: تسنیم

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