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کشف جسد دختر ۱۶ ساله در مدرسه‌اش

جسد یک دانش‌آموز ۱۶ ساله بعدازظهر شنبه، ۳ اکتبر، در سالن مدرسه‌ای در شهر یونگ پنگ مالزی کشف شد؛ ساعاتی بعد نیز پلیس سه پسر ۱۶ ساله، که هر سه دانش‌آموز همان مدرسه بودند، را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۴۳
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دانش آموز

به گزارش تابناک؛ جسد یک دانش‌آموز ۱۶ ساله بعدازظهر شنبه، ۳ اکتبر، در سالن یکی از مدارس شهر یونگ پنگ مالزی کشف شد. پلیس نیز ساعاتی بعد سه پسر ۱۶ ساله، که هر سه در همان مدرسه تحصیل می‌کردند، در ارتباط با این پرونده بازداشت کرد.

قربانی، آیرین سوفیا محمد خیرول فیصل، دانش‌آموز سال چهارم دبیرستان، حدود ساعت ۵:۳۰ عصر ۳ اکتبر در سالن مدرسه‌ای در یونگ پنگ، در منطقه باتو پاهات ایالت جوهور، پیدا شد. پلیس تحقیقات قتل را آغاز کرده و هنوز انگیزه این حادثه مشخص نیست.

آیرین پس از کلاس‌های فوق‌برنامه به خانه بازنگشته بود و همین موضوع باعث نگرانی خانواده شد. بنا بر گزارش رسانه‌های مالزی، مادربزرگ او به همراه یکی از دوستانش برای پیدا کردن دختر نوجوان به مدرسه رفتند و پیکر او را در سالن پیدا کردند.

پلیس چند ساعت پس از کشف جسد، سه پسر ۱۶ ساله را که همگی در همان مدرسه تحصیل می‌کنند بازداشت کرد. یکی از مظنونان روز یکشنبه برای دریافت حکم بازداشت موقت به دادگاه مجیستریت باتو پاهات منتقل شد.

انگیزه قتل هنوز مشخص نیست

پلیس جزئیات کاملی درباره نحوه قتل منتشر نکرده، اما رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که نوجوان با جراحات شدید در سالن مدرسه پیدا شده است.

تحقیقات درباره این پرونده با عنوان قتل ادامه دارد و پلیس در حال بررسی رابطه میان قربانی و سه نوجوان بازداشت‌شده و همچنین انگیزه احتمالی حادثه است.

در همین حال، پرونده واکنش گسترده‌ای در مالزی به دنبال داشته است. انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، خواستار تحقیقات کامل درباره مرگ این دانش‌آموز و توجه جدی‌تر به امنیت مدارس شده است.

تا این مرحله، سه نوجوان صرفاً در ارتباط با تحقیقات بازداشت شده‌اند و نتیجه تحقیقات پلیس باید مشخص کند نقش هر یک از آنها در مرگ آیرین چه بوده است.

منبع: خبرآنلاین

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