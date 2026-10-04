تهدید نماینده سوپرانقلابی به خودسوزی را ببینید

مهدی کوچک زاده در نطقی عصبی در مجلس اعتراض به وضعیت بازار ارز و توزیع دو میلیارد دلار ارز در بازار برای کنترل تقاضا، آن را خیانت خواند و برخلاف واقع ادعا کرد عبدالناصر همتی راننده هاشمی رفسنجانی بوده است و در این زمینه گفت: «دو میلیارد دلار گذاشتند برای این کار. این دو میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه‌ای می‌شود؟ چرا این مملکت این‌قدر بی‌صاحب شده است؟ آخر چرا این مملکت این‌قدر بی‌صاحب شده که هر کسی، هر راننده رفسنجانی، هر غلطی می‌خواهد در این مملکت می‌کند؟ زندان هم دیگر عادی شده است. عیب ندارد، من می‌روم زندان. آقای قالیباف، بگیر جلوی این‌ها را. یک بار دیگر هم به شما گفتم، بگیرید جلوی این‌ها را. مملکت را دارند به آمریکا می‌فروشند. من گفتم این جنایت است. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم را جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم.» اظهارات کامل این نماینده سوپرانقلابی را می‌بینید و می‌شنوید.