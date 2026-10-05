راهکاری برای تبدیل فولکس‌واگن به یک کمپر کامل؛ طرحی که صاحبان خودرو را با نقشه‌های ساخت مرحله‌به‌مرحله راهنمایی می‌کرد. نتیجه، فضای اقامتی کوچکی با بخش غذاخوری در داخل خودرو بود.

به گزارش تابناک؛ در اواخر دهه 1970، مجله Popular Mechanics طرح ساخت یک کمپر متفاوت را منتشر کرد؛ خودرویی که ظاهرش بیشتر به وسایل نقلیه آینده نگرانه شباهت داشت تا یک ون معمولی. این پروژه با نام Phoenix شناخته می شد و توسط رابرت کیو. رایلی و دیوید لین کری طراحی شده بود.

Phoenix در واقع یک مدل مستقل از فولکس واگن نبود، بلکه یک بدنه دست ساز برای نصب روی شاسی فولکس واگن باس یا Type 2 بود. در نمونه های اولیه، بدنه اصلی ون کنار گذاشته می شد و ساختار جدیدی از مواد سبک مانند فایبرگلاس و فوم روی شاسی فولکس واگن قرار می گرفت. نمونه ای که در تصویر دیده می شود نیز بر پایه یک شاسی فولکس واگن T2 ساخته شده است.

ایده اصلی، ساخت یک کمپر ارزان و سبک برای سفر بود. سقف و بخش های جانبی خودرو باز می شدند و یک فضای چادری بزرگ ایجاد می کردند که امکان خوابیدن چهار نفر را فراهم می کرد. در طراحی داخلی نیز فضای نشستن و غذاخوری، اجاق، سینک و فضای نگهداری وسایل پیش بینی شده بود.



نکته جالب این بود که قرار نبود مشتری یک خودروی آماده بخرد. Popular Mechanics نقشه ها و دستورالعمل های ساخت Phoenix را منتشر می کرد تا علاقه مندان بتوانند با تهیه یک فولکس واگن قدیمی و ابزارهای معمول کارگاهی، خودشان این کمپر عجیب را بسازند.

مشخصات فنی

پایه Phoenix یک شاسی فولکس واگن Type 2 بود که از موتور چهار سیلندر تخت هواخنک، انتقال قدرت به چرخ های عقب و جعبه دنده دستی استفاده می کرد. طراحی جدید وزن خودرو را نیز کاهش می داد؛ طبق اطلاعات منتشرشده درباره پروژه، نمونه ساخته شده حدود 400 تا 500 پوند سبک تر از ون پایه بود و وزن آن حدود 2000 پوند اعلام شده بود.

Phoenix بعدها به یکی از نمونه های عجیب خودروهای کیت دهه 1970 تبدیل شد و حتی ظاهر آینده نگرانه آن باعث شد نمونه هایی از این خودرو در فیلم ها و برنامه های تلویزیونی نیز مورد استفاده قرار بگیرند؛ یکی از معروف ترین حضورهای آن در فیلم Total Recall بود.

این پروژه نمونه ای جالب از دوران طلایی خودروهای خلاقانه بود؛ زمانی که می شد یک شاسی فولکس واگن قدیمی را در اختیار گرفت، بدنه آن را کنار گذاشت و با استفاده از نقشه های یک مجله، آن را به کمپری تبدیل کرد که از نظر ظاهر چند دهه از زمان خود جلوتر به نظر می رسید.

منبع: عصرایران