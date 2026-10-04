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وزیر خارجه طالبان به روسیه رفت

وزیر امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان برای شرکت در هشتمین نشست  «فرمت مسکو» به روسیه سفر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۰۱
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امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان

به گزارش تابناک، حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاع رسانی وزارت خارجه طالبان با بیان این مطلب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امیرخان متقی وزیر امور خارجه به منظور شرکت در هشتمین اجلاس فرمت مسکو به روسیه سفر کرد.

به گفته وی، امیرخان متقی در جریان این سفر با همتای روسی خود سرگئی لاوروف و دیگر مقامات ارشد شرکت کننده در این نشست دیدارهای دو جانبه خواهد داشت.

 

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