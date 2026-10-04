عکس: توزیع غذا میان دانش‌آموزان چادرنشین در غزه

در منطقه «المواسی» واقع در شهر خان‌یونس در نوار غزه، میان دانش‌آموزانی که در مدرسه «آفاق» (وابسته به وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی) و در چادرهای آموزشی تحصیل می‌کنند، غذا توزیع شد.