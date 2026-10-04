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کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۳
بازدید: ۹۱۶

عکس: توزیع غذا میان دانش‌آموزان چادرنشین در غزه

در منطقه «المواسی» واقع در شهر خان‌یونس در نوار غزه، میان دانش‌آموزانی که در مدرسه «آفاق» (وابسته به وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی) و در چادرهای آموزشی تحصیل می‌کنند، غذا توزیع شد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل غزه دانش‌آموزان غزه چادرهای آموزشی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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