عکس: توزیع غذا میان دانشآموزان چادرنشین در غزه
در منطقه «المواسی» واقع در شهر خانیونس در نوار غزه، میان دانشآموزانی که در مدرسه «آفاق» (وابسته به وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی) و در چادرهای آموزشی تحصیل میکنند، غذا توزیع شد.
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