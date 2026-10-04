عکس: تصویر معنادار پاک نژاد در کنار پزشکیان

به گزارش تابناک، مسجد نور در میدان فاطمی امروز میزبان مراسم ختم مرحومه بدرالسادات عراقچی خواهر درگذشته ی وزیرخارجه بود. بسیاری از مقامات کشوری، وزرا و مسئولان دولت در این مراسم حضور یافتند.

ازجمله حضور محسن پاکنژاد وزیر نفت، که در روزهای اخیر شایعاتی درباره ادامه حضورش در دولت برسر زبان ها بود در این مراسم مورد توجه قرار گرفت.

آیا حضور پاک نژاد در کنار پزشکیان در مراسم ختم خواهر عراقچی به معنای ادامه حضور او در وزارت نفت است؟