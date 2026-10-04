به گزارش تابناک؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه مراسم ختم خواهر سید عباس عراقچی وزیر خارجه در مسجد نور میدان فاطمی تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد روند ساخت پارکینگ پناهگاه‌ها در تهران اظهار کرد: ایجاد پارکینگ پناهگاه‌ها کار یک الی دو روز نیست الان لکه گذاری‌ها انجام شده و در برخی مکان‌ها شروع شده است اما هنوز اعلام نکرده‌ایم.